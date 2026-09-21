Călin Georgescu, reținut de DIICOT și scos în cătușe. Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor

Publicat la 21.09.2026, 19:45:40

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Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. ULTIMA ORP: Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost scos luni seară din sediul DIICOT încătușat și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.



Ziua de luni, 21 septembrie, s-a încheiat pentru Călin Georgescu cu o măsură preventivă dispusă de procurorii DIICOT. După aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia și mai multe ore de audieri, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore. Georgescu a fost scos din sediul DIICOT în cătușe, înconjurat de jurnaliști și forțe de ordine. În momentul în care a ieșit din clădire, acesta și-a ridicat mâinile încătușate deasupra capului și și-a salutat susținătorii aflați în fața instituției. Nu a făcut declarații.

Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore Potrivit DIICOT, procurorii au dispus luni, 21 septembrie 2026, reținerea a doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Unul dintre cei doi este Călin Georgescu, iar celălalt este omul de afaceri Ionel Rusen, care a fost și el reținut pentru 24 de ore în același dosar. Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Măsura va trebui însă analizată și decisă de instanță. Ancheta are la bază plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei operațiuni financiare care nu s-ar fi concretizat.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2021, unor oameni de afaceri le-ar fi fost promise finanțări importante pentru dezvoltarea unor proiecte. În cazul investigat de DIICOT, ar fi fost promisă inițial o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro, iar ulterior suma ar fi ajuns la 15 milioane de euro. Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost convins să plătească o garanție. Potrivit informațiilor prezentate de procurori și relatării denunțătorului, suma totală transferată a ajuns la aproximativ 1,1 milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi fost destinați finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor din anchetă. Procurorii susțin că pentru această sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Banii nu ar fi fost restituiți, iar finanțarea promisă nu s-ar fi realizat. Răzvan Leu: „Am pierdut peste un milion de euro” Omul de afaceri care a formulat plângerea penală a confirmat luni că el este denunțătorul în dosarul instrumentat de DIICOT. Răzvan Leu susține că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în proiectele prezentate.nPotrivit declarației sale, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită drept avans pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro, destinat unor investiții. Leu susține că a încercat ulterior să recupereze banii pe cale amiabilă, însă fără rezultat. Aceste afirmații fac parte din acuzațiile și probele analizate în cadrul anchetei penale și nu reprezintă, în această etapă, o constatare definitivă a instanței. Ce au găsit procurorii în casa și mașina lui Georgescu Perchezițiile de luni au durat aproape nouă ore la locuințele lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Potrivit DIICOT, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. Printre documentele ridicate se află două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că ar putea fi false. În mașina lui Georgescu ar fi fost descoperit și un aparat de bruiaj, despre care surse judiciare citate de presa română susțin că putea împiedica înregistrarea unor conversații. Anchetatorii au mai găsit în vila din Mogoșoaia o legitimație „diplomatică” care ar fi fost aparent emisă de Ordinul Suveran Militar de Malta. Ambasada Ordinului în România a transmis că documentul nu a fost emis de instituție, potrivit relatărilor publicate luni. Ionel Rusen, reținut în același dosar În aceeași anchetă a fost reținut și controversatul Ionel Rusen Numele acestuia apare în povestea denunțătorului în legătură cu obținerea presupusei finanțări externe. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, Rusen ar fi făcut legătura cu un cetățean italian prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare din Elveția. DIICOT îi cercetează pe cei doi pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.