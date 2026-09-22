Europa își verifică plasa de siguranță. Criza din Orientul Mijlociu schimbă regulile pentru rezervele de petrol

Publicat la 22.09.2026, 06:02:00

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Europa nu duce, în acest moment, lipsă de motorină sau combustibil pentru aviație. Dar criza din Orientul Mijlociu a arătat cât de repede se poate transforma o perturbare regională într-o problemă pentru lanțurile de aprovizionare europene. Comisia Europeană pregătește, tocmai de aceea, revizuirea regulilor privind rezervele strategice de petrol, într-o încercare de a corecta vulnerabilitățile scoase la iveală de conflict, scrie 2eu.brussels. Propunerea legislativă ar urma să fie prezentată în lunile următoare și să facă parte din pachetul european privind securitatea energetică. Comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat că situația poate deveni mai dificilă în toamnă și iarnă, dacă războiul continuă, iar cererea sezonieră de carburanți crește. Deocamdată, Europa are combustibil. Dar marja de siguranță se îngustează Evaluarea oficială a Comisiei este că, în prezent, nu există o problemă de aprovizionare cu petrol și produse petroliere în Uniunea Europeană. Cererea de motorină și combustibil pentru aviație este acoperită prin producția mai ridicată a rafinăriilor europene și prin importuri alternative de pe piețele mondiale. În același timp, Bruxellesul avertizează că această situație nu trebuie confundată cu absența riscurilor. Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și cererea obișnuită din lunile de toamnă și iarnă ar putea tensiona suplimentar piețele în următoarele săptămâni și luni. Stocurile comerciale și cele de urgență sunt considerate în prezent suficiente, dar volatilitatea rămâne ridicată, în special pentru motorină și combustibilul de aviație.

Piața europeană a combustibilului pentru aviație este deja una dintre zonele sensibile. Reuters relata luni că Europa ar putea intra în trimestrul al patrulea cu un deficit important de kerosen pentru aviație, în condițiile în care importurile din Asia încearcă să compenseze reducerea fluxurilor provenite din Orientul Mijlociu. Lecția Strâmtorii Ormuz Pentru Bruxelles, problema nu mai este doar cât petrol există în lume, ci cât de repede poate ajunge acesta la rafinăriile europene și, ulterior, cât de repede pot fi livrate produsele finite către consumatori. În timpul crizei, blocarea sau perturbarea rutelor maritime din zona Golfului Persic a arătat vulnerabilitatea unui sistem care depinde de fluxuri internaționale complexe. Iar țițeiul disponibil pe piața mondială nu rezolvă automat problema dacă rafinarea, transportul sau distribuția produselor finite sunt afectate. Comisia a început deja procesul de revizuire a Directivei privind stocurile de petrol, tocmai pentru a incorpora lecțiile crizei actuale și pentru a adapta arhitectura europeană de securitate energetică la noile realități geopolitice și climatice.

Ce se schimbă, de fapt În forma actuală, legislația europeană obligă fiecare stat membru să mențină rezerve de țiței și/sau produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, aplicându-se valoarea care conduce la un volum mai mare de stocuri. Aceste praguri nu înseamnă că Europa are combustibil garantat pentru 90 sau 61 de zile în orice situație. Ele reprezintă modul în care este calculată obligația minimă de stocare pentru fiecare stat. Statele membre trebuie, de asemenea, să aibă planuri de urgență și proceduri care să permită eliberarea rapidă a rezervelor în cazul unei întreruperi majore a aprovizionării. Există și un mecanism european de coordonare a utilizării stocurilor, în legătură cu sistemul Agenției Internaționale a Energiei. Problema pe care Bruxellesul încearcă acum să o rezolve este dacă acest mecanism, construit pentru o piață și o arhitectură energetică diferite, este suficient pentru o criză în care pot fi afectate simultan transportul maritim, rafinăriile, anumite produse petroliere și rutele comerciale. Comisia a indicat deja că revizuirea ar putea analiza inclusiv necesitatea unor cerințe distincte de stocare pentru anumite produse petroliere. Combustibilul pentru aviație este unul dintre produsele aflate în centrul acestei discuții. Nu orice baril este la fel de util Criza a scos în evidență și o diferență esențială: existența petrolului nu este echivalentă cu existența combustibilului de care are nevoie consumatorul. Un baril de țiței trebuie transportat și rafinat înainte să devină motorină, kerosen sau benzină. De aceea, pentru o criză care lovește rafinăriile sau terminalele de import, stocurile de produse deja rafinate pot fi mai rapid utilizabile decât rezervele de țiței. Este și motivul pentru care Comisia analizează dacă sistemul european ar trebui să țină cont mai precis de tipul produselor stocate, nu doar de volumul total de petrol disponibil. Europa a apelat deja la rezerve Actuala criză nu este doar un exercițiu teoretic. În martie 2026, statele membre ale Agenției Internaționale a Energiei au convenit o acțiune coordonată pentru punerea pe piață a 400 de milioane de barili din rezervele de urgență, ca răspuns la perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. Pentru Europa, o parte importantă a acestui sprijin a fost reprezentată de produse petroliere rafinate. Mecanismul IEA este însă conceput pentru a răspunde unor întreruperi temporare de aprovizionare, nu pentru a controla prețurile sau pentru a înlocui permanent oferta de pe piață. Cu alte cuvinte, rezervele strategice pot cumpăra timp. Nu pot însă rezolva la nesfârșit o problemă structurală de aprovizionare. Toamna și iarna pot fi testul Aici se află principala necunoscută pentru lunile următoare. Dacă fluxurile comerciale din Orientul Mijlociu rămân perturbate, iar cererea europeană crește odată cu sezonul rece, presiunea asupra rafinăriilor, importurilor și stocurilor poate deveni mai mare. Comisia Europeană a transmis deja că monitorizează situația împreună cu statele membre, Agenția Internațională a Energiei și participanții din piață. O reuniune extraordinară a miniștrilor ar putea fi convocată dacă evoluția crizei ar impune măsuri urgente, însă autoritățile europene consideră prematură, în acest moment, anunțarea unor intervenții suplimentare. În paralel, Bruxellesul susține că soluția pe termen lung nu poate fi doar creșterea stocurilor. Reducerea dependenței transporturilor de combustibili fosili importați, diversificarea surselor și dezvoltarea unor alternative la automobil fac parte din aceeași strategie de securitate energetică. Pentru moment, Europa are suficient combustibil. Dar criza din Orientul Mijlociu a arătat că distanța dintre „suficient” și „în siguranță” poate deveni foarte mică atunci când o rută maritimă strategică se închide, rafinăriile intră sub presiune, iar cererea începe să crească. Iar Bruxellesul încearcă acum să-și întărească exact această zonă de siguranță, înainte ca următoarea criză să o testeze din nou.