Benzina s-a scumpit puternic în România. Creșterea din august, printre cele mai mari din UE

Publicat la 22.09.2026, 14:48:08

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România se află printre statele Uniunii Europene în care benzina s-a scumpit cel mai mult în august față de luna precedentă. Prețul a crescut cu 6,6%, aproape dublu față de ritmul mediu înregistrat la nivelul UE, de 3,3%, potrivit datelor Eurostat. La motorină, România a avut o evoluție mai moderată. Prețurile au crescut cu 6,1% între iulie și august, în timp ce media europeană a fost de 8,3%. În schimb, raportarea la august 2025 arată o presiune mult mai puternică: combustibilii și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit în România cu 26,7%, peste media de 23,8% a Uniunii Europene. Benzina, printre cele mai mari scumpiri din Europa În august, prețurile benzinei au crescut în 22 dintre cele 27 de state membre, potrivit Eurostat. Cele mai mari majorări au fost consemnate în Spania, unde prețurile au urcat cu 8,2%, România, cu 6,6%, Italia, cu 6,3%, și Cipru, cu 6,2%. La polul opus, trei țări au raportat scăderi: Ungaria, cu 0,6%, Danemarca, cu 0,3%, și Slovacia, cu 0,1%. În celelalte două state membre, prețurile au rămas stabile.

Astfel, România a avut în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, după Spania. Motorina s-a scumpit, dar România a fost sub media UE Situația este diferită în cazul motorinei. Între iulie și august 2026, prețurile au crescut în 26 de state membre, iar media europeană a fost de 8,3%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Cehia, cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%. România, cu o creștere de 6,1%, s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Creșteri mai reduse au fost raportate doar în Italia, de 5,2%, în timp ce în Țările de Jos avansul a fost de 6,2%.

Într-un an, combustibilii s-au scumpit cu 26,7% Imaginea devine mai apăsătoare atunci când comparația este făcută cu august 2025. La nivelul Uniunii Europene, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 23,8% mai mari în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Este o accelerare importantă față de creșterile anuale de 13,7% înregistrate în iunie și 16,9% în iulie. În România, scumpirea anuală a ajuns la 26,7%, după un avans de 24,2% în iulie și de 23,1% în iunie. Cu alte cuvinte, ritmul de creștere a prețurilor la combustibili s-a accelerat și în România de la o lună la alta. 18 țări au avut scumpiri de peste 20% În august, 26 dintre cele 27 de state membre au raportat prețuri mai mari la combustibili și lubrifianți față de august 2025. În 18 țări, creșterea a depășit 20%. Cele mai mari scumpiri anuale au fost în Bulgaria, de 34,5%, Lituania, 28,8%, Finlanda, 27,6%, Germania, 27,5%, și Franța, 27,4%. La polul opus s-au aflat Ungaria, cu o creștere de numai 1,3%, Suedia, cu 6,1%, și Irlanda, cu 11,7%. România, cu 26,7%, se află astfel peste media europeană și într-o zonă în care scumpirea anuală a combustibililor este semnificativă. Presiunea de la pompă se accentuează Datele Eurostat arată o diferență importantă între evoluția lunară și cea anuală. În august, România nu a avut cea mai mare creștere la motorină și a fost însă printre statele cu cele mai mari scumpiri la benzină. Pe un an însă, combustibilii pentru transportul personal s-au scumpit cu aproape 27%. Pentru șoferii români, efectul se vede direct în costul deplasărilor, iar pentru economie scumpirea carburanților poate avea efecte și asupra transporturilor și, indirect, asupra prețurilor altor bunuri și servicii. Datele Eurostat indică, în același timp, că fenomenul nu este unul izolat în România. Majoritatea statelor europene au traversat în august o accelerare a prețurilor la combustibili, iar presiunea s-a amplificat față de lunile precedente.