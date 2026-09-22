Start-Up Nation intră în linie dreaptă: 3.000 de contracte se semnează în această săptămână

Publicat la 22.09.2026, 13:54:08

Aproximativ 3.000 de antreprenori din prima sesiune a programului Start-Up Nation ar urma să intre în această săptămână în etapa de semnare a contractelor de finanțare. Numărul beneficiarilor ar putea crește însă cu încă aproximativ 2.000 după rectificarea bugetară, potrivit Cameliei Taină, director general în cadrul Ministerului Economiei.

Anunțul a fost făcut marți, în cadrul evenimentului „IMM-urile, oxigen pentru România”, organizat la București. Camelia Taină coordonează, în cadrul Ministerului Economiei, programele de finanțare destinate antreprenoriatului și IMM-urilor, inclusiv Start-Up Nation.

3.000 de contracte, în prima etapă

„La prima sesiune a programului Start-Up Nation, săptămâna aceasta, o să dăm aproximativ 3.000 de contracte, iar după rectificarea bugetară este posibil să mai dăm încă 2.000”, a declarat Camelia Taină.

Astfel, dacă suplimentarea bugetară va fi aprobată în forma anticipată de oficialul Ministerului Economiei, numărul contractelor de finanțare din această etapă ar putea ajunge la aproximativ 5.000.