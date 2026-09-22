Start-Up Nation intră în linie dreaptă: 3.000 de contracte se semnează în această săptămână

Aproximativ 3.000 de antreprenori din prima sesiune a programului Start-Up Nation ar urma să intre în această săptămână în etapa de semnare a contractelor de finanțare. Numărul beneficiarilor ar putea crește însă cu încă aproximativ 2.000 după rectificarea bugetară, potrivit Cameliei Taină, director general în cadrul Ministerului Economiei.
Anunțul a fost făcut marți, în cadrul evenimentului „IMM-urile, oxigen pentru România”, organizat la București. Camelia Taină coordonează, în cadrul Ministerului Economiei, programele de finanțare destinate antreprenoriatului și IMM-urilor, inclusiv Start-Up Nation.
3.000 de contracte, în prima etapă
„La prima sesiune a programului Start-Up Nation, săptămâna aceasta, o să dăm aproximativ 3.000 de contracte, iar după rectificarea bugetară este posibil să mai dăm încă 2.000”, a declarat Camelia Taină.
Astfel, dacă suplimentarea bugetară va fi aprobată în forma anticipată de oficialul Ministerului Economiei, numărul contractelor de finanțare din această etapă ar putea ajunge la aproximativ 5.000.
Deocamdată, însă, cifra suplimentară de 2.000 este doar o posibilitate. Numărul final va depinde de fondurile disponibile după rectificarea bugetară.
De la selecție la investiții
Semnarea contractului reprezintă momentul în care beneficiarii trec de la etapa de selecție la implementarea propriu-zisă a proiectelor. După intrarea în vigoare a contractului, antreprenorii pot începe să efectueze cheltuielile eligibile prevăzute în proiectele aprobate.
Programul permite finanțarea unor categorii precum echipamente tehnologice, soluții pentru producerea energiei regenerabile, echipamente și tehnologii digitale, mobilier și echipamente IT, dar și anumite cheltuieli cu salariile, utilitățile, contabilitatea și chiria spațiilor de producție.
Finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 250.000 de lei și este acordată pentru crearea și menținerea a cel puțin două locuri de muncă, în condițiile programului.
Implementarea trebuie făcută rapid
Pentru beneficiarii care semnează contractele, următoarea etapă este și una cu termene clare. Conform modificărilor aduse procedurii în iunie 2026, cheltuielile eligibile trebuie efectuate în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a contractului, iar cererea de rambursare trebuie depusă în același interval, fără a depăși termenul-limită stabilit de program.
După finalizarea implementării urmează perioada de monitorizare și obligațiile asumate prin proiect. Beneficiarii trebuie să mențină activitatea și locurile de muncă create în condițiile prevăzute de program.
Încă 2.000 de finanțări, după rectificare
Miza următoare este rectificarea bugetară. Dacă vor fi disponibile fondurile suplimentare menționate de reprezentanta Ministerului Economiei, alte aproximativ 2.000 de proiecte ar putea trece în etapa contractării.
Pentru moment, autoritățile anunță aproximativ 3.000 de contracte în această săptămână, iar eventuala extindere cu alte 2.000 va depinde de alocarea bugetară.
Pentru antreprenorii selectați, semnarea contractelor marchează astfel trecerea de la planul de afaceri la investiția efectivă: achiziții de echipamente, angajări și demararea activităților pentru care a fost solicitată finanțarea.
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