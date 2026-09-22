Lotus revine în România. Supercarurile britanice intră din oficial, cu reprezentanță. Mărcile de LUX care se bat pe piața românească!

Publicat la 22.09.2026, 15:08:00

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Producătorul de autmobile exclusiviste Lotus revine oficial pe piața auto din România, după o perioadă în care celebra marcă britanică nu a mai avut o reprezentare oficială locală. Lotus Cars Europe a încheiat un acord de import și distribuție cu Bavaria Auto, și deschide din nou accesul clienților români la modelele exclusiviste ale producătorului britanic. Revenirea Lotus are loc într-un moment în care segmentul automobilelor sport, de lux și al supercarurilor devine tot mai vizibil în România. Numărul mașinilor supersport înmatriculate în țara noastră, chiar dacă rămâne redus în raport cu piața auto generală, arată existența unei clientele dispuse să plătească sute de mii de euro pentru automobile foarte performante.

Lotus își face din nou loc pe piața din România. De la legenda de curse a lui Colin Chapman la era chinezească

Acordul dintre Lotus Cars Europe și Bavaria Auto marchează revenirea oficială a mărcii britanice în România alături de McLaren. În 2011, Forza Rossa deschidea la Otopeni primul showroom românesc dedicat Lotus. Noua reprezentare vine printr-un grup cu experiență de peste trei decenii pe piața auto românească. Lotus a fost fondată în 1948 de inginerul britanic Colin Chapman, iar marca și-a construit reputația în jurul unor automobile sportive caracterizate de greutate redusă, agilitate și soluții tehnice neconvenționale. În prezent, Lotus este controlată de grupul chinez Geely, care deține participații sau controlează operațiuni în industria auto din mai multe țări. În ultimii ani, strategia Lotus s-a extins dincolo de tradiționalul segment al mașinilor sport. Compania a intrat puternic și în zona automobilelor electrice, inclusiv cu SUV-ul Eletre, produs în China, care costă de la 100.000 de euro. Cel mai scump model Lotus Evija (serie limitată) s-a vândut recent cu circa 2 milioane de lire sterline. În același timp, situația producției britanice Lotus a devenit subiect de dezbatere. În urmă cu aproximativ un an au apărut informații privind posibilitatea mutării producției unor modele din Marea Britanie și chiar a închiderii fabricii din Hethel, Norfolk. O astfel de decizie ar avea implicații pentru aproximativ 1.300 de locuri de muncă și pentru industria auto britanică.

România, o piață tot mai interesantă pentru supercaruri Chiar dacă România nu este o piață de volum pentru Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren sau alte mărci exclusiviste, automobilele din această categorie sunt prezente constant pe șoselele din țară. Datele privind înmatriculările din primele șase luni ale anului 2026 oferă o imagine spectaculoasă a acestui segment. În România au fost înmatriculate 24 de automobile Ferrari, 9 Aston Martin, 23 Rolls-Royce, 17 Bentley, un McLaren, 36 Lamborghini, un Lotus, un Morgan și 8 Maserati. Porsche a avut, în aceeași perioadă, 237 de înmatriculări, în timp ce Mercedes-AMG a ajuns la 30 de unități. Cel mai scump automobil înmatriculat în România în această perioadă a fost un Aston Martin Valhalla, un hypercar hibrid cu 1.064 de cai-putere, al cărui preț este în jurul pragului de un milion de euro. Ferrari și Aston Martin au reprezentare oficială în România Segmentul exclusivist local s-a reorganizat în ultimii ani. Grupul canadian Holand Automotive Group a preluat afacerile Forza Rossa și British Motors, operațiuni asociate mărcilor Ferrari și Aston Martin, iar în 2026 a devenit oficial dealer Aston Martin pentru România. Ferrari și Aston Martin au astfel o prezență oficială distinctă pe piața românească, iar Bucureștiul rămâne principalul punct de interes pentru clienții acestor mărci. În prima jumătate a anului 2026, înmatricularea unui Lotus în România a fost deja înregistrată, potrivit datelor citate din evidențele DRPCIV.