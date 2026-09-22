Călin Georgescu, control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT

Publicat la 22.09.2026, 15:42:26

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Călin Georgescu scapă de arestarea preventivă. Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT și a dispus ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia vine după o zi tensionată, în care Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT și dus în Arestul Central al Capitalei, unde s-au strâns zeci de susținători. Marți, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București. Procurorii solicitaseră arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a considerat că se impune o măsură mai puțin severă.

Potrivit informațiilor disponibile, judecătorul de la Tribunalul București a respins propunerea DIICOT privind arestarea preventivă și a decis plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Cei doi sunt cercetați într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi fost constituit un grup infracțional organizat și că ar fi fost comisă o înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul indicat de anchetatori este de aproximativ 1,1 milioane de euro. Decizia privind controlul judiciar nu reprezintă o soluție asupra vinovăției sau nevinovăției. Ancheta penală continuă. De la cine a pornit ancheta Dosarul DIICOT are la bază o plângere formulată de un om de afaceri din Buzău, iar anchetatorii susțin că acesta ar fi fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT, în mecanismul investigat ar fi fost solicitată o sumă de aproximativ 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea finanțării.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că aproximativ 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu și că, pentru această sumă, ar fi existat inclusiv un plan de cheltuieli. Acestea sunt acuzațiile și susținerile prezentate de procurori în cadrul anchetei, nu fapte stabilite definitiv de o instanță. Cinci percheziții și probe ridicate de procurori Operațiunea DIICOT a început în dimineața zilei de luni, 21 septembrie. Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit DIICOT, în timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă, între care sisteme de bruiaj, documente, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că unele dintre acestea ar fi false. Anchetatorii au mai ridicat un presupus document de identitate diplomatică atribuit Ordinului Suveran Militar de Malta. Ulterior, Ambasada Ordinului în România a transmis că nu a emis un asemenea document pe numele lui Călin Georgescu.

Procurorii au cerut informații din patru țări Un alt element prezentat în relatările despre anchetă este un dispozitiv de bruiaj găsit în autoturismul lui Călin Georgescu. Surse judiciare au descris dispozitivul drept un aparat utilizat pentru blocarea interceptării sau înregistrării unor conversații. Rolul exact al dispozitivului și relevanța sa în anchetă urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare și al expertizelor. Potrivit unor surse judiciare, procurorii DIICOT au solicitat informații din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția în cadrul investigației. DIICOT susține că grupul investigat ar fi avut activitate nu doar în România, ci și în Marea Britanie. După ce a fost ridicat luni din trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Ulterior, acesta a fost transportat la sediul DIICOT. După expirarea celor 24 de ore de reținere, procurorii au cerut instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul a decis însă control judiciar. O măsură preventivă mai puțin restrictivă decât arestarea preventivă. Persoana cercetată rămâne în libertate, dar trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță. Important este că plasarea sub control judiciar nu înseamnă nici achitare și nici stabilirea vinovăției. În această etapă, ancheta DIICOT continuă, iar acuzațiile urmează să fie verificate prin administrarea probelor. Numele lui Călin Georgescu se află deja de mai mult timp în centrul unor proceduri judiciare și electorale. Actualul dosar instrumentat de DIICOT este însă distinct și vizează acuzații referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat și la o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.