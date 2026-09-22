Cât din prețul benzinei sunt taxe și cât costă efectiv combustibilul

Publicat la 22.09.2026, 18:22:00

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Un litru de benzină cumpărat de la pompă nu înseamnă doar costul combustibilului. O parte importantă din preț este reprezentată de taxele percepute de stat: acciza și TVA-ul. Pentru a vedea concret cât înseamnă acestea, luăm ca exemplu un preț de 9,97 lei pentru un litru de benzină. Taxe preț benzină: aproape 5 lei din 10

În 2026, acciza pentru benzina fără plumb este de 3,0598 lei/litru. La un preț de 9,97 lei, aceasta reprezintă aproximativ 30,7% din prețul final. TVA-ul are o cotă de 21%. Pentru că prețul afișat la pompă include deja TVA, suma efectivă a TVA-ului se calculează astfel: 9,97 × 21 / 121 = 1,73 lei Prin urmare, dintr-un litru de benzină de 9,97 lei:

3,06 lei – acciză;

1,73 lei – TVA;

4,79 lei – total taxe;

5,18 lei – restul prețului. Asta înseamnă că aproximativ 48% din prețul unui litru de benzină reprezintă acciză și TVA. Cât costă, de fapt, benzina? Cei 5,18 lei rămași după scăderea taxelor nu reprezintă pur și simplu „costul benzinei”. Din această sumă sunt acoperite țițeiul, rafinarea, transportul, depozitarea, distribuția, costurile stației și marjele comerciale. Prin urmare, fără datele comerciale ale producătorilor și distribuitorilor nu putem spune că „benzina costă 5,18 lei”. Putem spune însă că 5,18 lei din prețul final reprezintă componenta care nu este acciză sau TVA. Cum arată un plin de 50 de litri? La 9,97 lei/litru, un plin de 50 de litri costă 498,50 lei. Din această sumă, aproximativ 239,50 lei reprezintă acciză și TVA, iar aproape 259 de lei acoperă restul costurilor din lanțul de producție și comercializare. Concluzia La un preț de 9,97 lei/litru, aproape 4,80 lei din fiecare litru de benzină sunt taxe. Restul de aproximativ 5,20 lei nu este doar „prețul combustibilului”, ci suma din care sunt acoperite toate costurile până când benzina ajunge în rezervor. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din banii plătiți la pompă merg către acciză și TVA.