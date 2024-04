Castelul primarului din Câmpina. Și-a semnat singur autorizația de construcție

Castelul primarului din Câmpina

Primarul din Câmpina (județul Prahova), un personaj controversat în localitate, și-a construit un castel la marginea pădurii.

Imobilul se află pe strada Măgurii, din Poiana Câmpina, la poalele pădurii Măgura, are o suprafață de 518,38 mp, din care construită la sol 180 mp. Are două etaje, cel puțin 10 camere și 158 m de terase. Terenul pe care este construit are puțin de 2.850 mp, care la rândul lui este înconjurat de câteva sute de metri pătrați de pădure, scrie campineanul.ro.

În acte, castelul aparține unei femei în vârstă de 75 ani, cu o pensie de puțin peste 1000 lei pe lună. Locuința a fost evaluată la 338.703,75 lei plus 28.000 lei împrejmuirea. Pensionara cu pricina se numește Sava Paraschiva și este mama actualului primar al municipiului Câmpina, Ioan Alin Moldoveanu.

Acolo locuiește de facto primarul Moldoveanu, dar și mama sa. Imobilul a fost construit în perioada în care acesta era primar în Poiana Câmpina, el însuși fiind cel care a semnat autorizația de construcție.

În Câmpina este de notorietate faptul că Ioan Alin Moldoveanu face navetă de lux de la castelul din Poiana Câmpina, până la sediul Primăriei Câmpina, de pe bulevardul Culturii.

O investigație despre valoarea exactă a casei în care locuiește primarul Alin Moldoveanu sau a surselor din care provin banii cu care a fost construită, nu face obiectul acestui material și nici nu este de competența noastră să facem acest lucru, dar poate că un răspuns la întrebarea care circulă prin urbe de câteva luni UNDE AU DISPĂRUT 900.000 euro din Declarația de Avere a Primarului Alin Moldoveanu, începe să prindă contur în mintea oricărui câmpinean care în 2020 a mers la vot din bună credință și speranță…

Recent, reprezentanții companiei Neptun SA Câmpina au anunțat printr-un comunicat de presă că intenționează să acționeze în instanță primarul din Câmplina, dar și o parte dintre consilierii locali din localitatea prahoveană. Motivul – abuz de putere și răspândirea de știri false cu privire la apa potabilă din localitate.