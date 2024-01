Ce salariu are Robert Negoiță, cel mai bogat primar din București. La ce vârstă a făcut primul milion de euro, a spus-o chiar el!

Ce salariu are Robert Negoiță, cel mai bogat primar din București, este curiozitatea multora, având în vedere că, în prima sa declarație de avere menționa nu mai puțin de 111 apartamente pe care le-a construit prin firmele sale.

În plus, când a candidat la primăria sectorui 3, și-a creionat averea adăugând: 32 de terenuri în Popești-Leordeni, 20 terenuri intravilane în București, Constanța, Volunari, patru case, subsoluri de bloc și un spațiu de producție în Afumați.

Robert Negoiță i-a răspuns întrebărilor lui Horia Ivanovici căruia i-a zis că, da, este bogat, însă averea sa o reprezintă averea frumoasă și cei trei copii ai săi. Cât despre salariul pe care îl încasează de la primărie, edilul spune că ia lunar circa 15.000 de lei net.

”Am văzut articole în care spuneau că Negoiță e cel mai bogat politician, cu sute de milioane. Adevărul e pe la jumătate, în sensul în care am luat și credite, că fără credite nu te poți dezvolta. (…) Am luat credite și am realizat investiții cu ele. Investiții bine administrate, bine gândite, care au generat profituri și nu profituri mici, într-o perioadă în care în România era mare nevoie”, a spus Robert Negoiță care recunoaște că a făcut primul milion de euro după ce a împlinit 30 de ani

„Am avut atunci o perioadă bună și am luat niște decizii foarte bune. Eram niște copii, și eu și fratele meu, dar munceam mult. Munceam foarte serios și eram consecvenți”, adaugă Negoiță (51 de ani).