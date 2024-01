Ce va face Ion Iliescu de ziua onomastică! Fabulos, împlinește și 72 de ani de căsnicie. Imagini rare cu fostul președinte

Aproape două milioane de români își sărbătoresc astăzi ziua de nume, printre aceștia fiind și Ion Iliescu.

Pentru fostul președinte al României, ziua sa onomastică are și o altă semnificație, căci Ion Iliescu (94 de ani) împlinește și 72 de ani de relație cu Nina Iliescu (93 de ani).

Este o reală performanță nu numai în viața unui politician de la noi ci o situație destul de rară în zilele noastre, având în vedere rata divorțurilor și longevitatea tot mai scăzută a românilor. În ultimii ani, președintele comunist al României post comuniste și-a suspendat aparițiile publice și interviurile preferând o retragere discrete din fața camerelor de filmare. A hotărât să se bucure de privilegiile pensiei și protocolului cuvenit în cadru privat.

Ultima sa apariție fiind în 2017, când a fost nevoit să meargă la Parchet, citat în dosarul Mineriadei. Potrivit multor surse media, starea sa de sănătate este precară, în ultimii ani ajungând de multe ori pe mâna medicilor, fie cu probleme, fie la controale de rutină. Cât despre ultima sa postare oficială în spațiul virtual, a fost în primăvara anului trecut, când a urat Serviciul de Pază și Protecție la 33 de ani de la înființarea sa, serviciu care se îngrijește conform protocolului, de el și consoarta sa.

Ce va face Ion Iliescu de ziua onomastică Fostul președinte nu și-a mai sărbătorit ziua onomastică alături de invitați de 15 ani. În trecut primea oaspeții la biroul său, ba chiar a primit cadou un concert la Ateneu la aniversarea sa din 2012.

Într-un rar interviu pe tema căsniciei sale longevivei sale căsnicii, fostul politician declara: ”Ne-am căsătorit de tineri, fiind studenți, și căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii, inițial, și apoi al unei relații de profundă afecțiune care ne-a legat, din toate punctele de vedere. Aveam 21 de ani atunci când ne-am căsătorit, ne-am cunoscut pe la 17-18 ani. N-a fost numai atracție fizică, ci și o comuniune pe toate planurile și o completare reciprocă. Și am rămas legați pe viață, pentru că am trecut, și eu, și soția, printr-o viață deloc ușoară. Amândoi am rămas orfani la 15 ani, în același an. În 1945, imediat după război, au murit și tatăl meu și tatăl ei. N-a fost ușor, eram în studenție, într-o perioadă în care țara era afectată de război: secetă și situație economică dificilă. Toate astea ne-au legat și mai mult, printr-o înțelegere comună a lumii și a relațiilor umane”