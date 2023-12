Cea mai ascultată melodie de Crăciun în fiecare an! Câte zeci de milioane i-a adus artistei. TOPUL celor mai populare cântece de iarnă la nivel mondial

În fiecare an, în preajma Crăciunului, cântecele tematice își fac loc în playlisturile radiourilor pe lângă melodiile în vogă. Mai nou, înregistrează recorduri de downloadări pe platformele muzicale. Sunt câțiva artiști consacrați ale căror piese au devenit nelipsite sărbătorilor Crăciunului e mai multe continente.

Cea mai difuzată și ascultată melodie de Crăciun în întreaga lume este ”All I Want for Christmas Is You” interpretată de Mariah Carey. La anul se împlinesc 30 de ani de la lansarea cântecului și, an de an, solistei îi intră în conturi sume fabuloase datorită difuzărilor, descărcărilor și drepturilor de folosință în scop comercial.

”All I Want for Christmas Is You” (apărut pe albumul ”I Merry Christmas”) este un cântec simbol an de an. De la apariția sa, peste 65 de milioane de dolari le-a adus autorilor cântecului și artistei a cărei ”parte” anuală este de circa 1,5 milioane de dolari. Datorită succesului său, Mariah Carey a vrut chiar să se impună sub apelativul ”The Queen of Christmas” însă casa de discuri sub care a scos cântecul nu a fost de acord.

Topul celor mai difuzate cântece de Crăciun la nivel mondial

All I want for Christmas is you- Mariah Carey

Let it snow!- Dean Martin

I’ll Be home for Christmas- Frank Sinatra

Silent Night- Bing Crosby

Last Christmas- Wham!

Happy Christmas- John Lennon

Jingle Bell Rock- Bobby Helms

Feliz Navidad-Jose Feliciano

White Christmas- Bing Crosby

Blue Christmas- Elvis Presley