Mihaela Rădulescu nu vine în țară pentru 5000 de euro! De ce și-a luat o pauză din lumina reflectoarelor

Mihaela Rădulescu nu mai apare în fața publicului nici pentru 5000 de euro, tariful pe care îl avea ca prezentatoare de evenimente.

Vedeta a hotărât să ia o pauză de la expunere, interviuri ori emisiuni de televiziune, inclusiv de pe paginile sale de socializare. Vedeta (53 ani) hotărât să nu mai posteze și să nu mai dezvăluie detalii din viața sa personală și, de mai bine de un an nu a mai mai dat curs nici unei invitații în România. După ”Ferma” (Pro TV), ultimul proiect de televiziune pe care l-a acceptat a fost rolul de detectiv ”Mask Singer” (Pro TV), în urmă cu trei ani.

Mihaela Rădulescu și-a vândut tot ce avea în țară și locuiește de 16 ani în Monaco, unde duce o viață de invidiat alături de Felix Baumgartner, alături de care a împlinit 10 ani de relație.

Mihaela Rădulescu nu vine în țară pentru 5000 de euro! ”A trecut ceva timp de când am început să învăț o nouă limbă – se numește… confidențialitate. Da, după atâția ani ca persoană publică, învățând cum să păstrez lucrurile pentru mine, cum să construiesc un nou transportator în tăcere, cum să nu explic totul străinilor…; ei bine, asta a fost o provocare.Confidențialitatea pe Instagram ar putea suna ca un oximoron:), dar este posibil, cumva. Cu cât vorbesc mai puțin despre mine în public, cu atât mă simt mai… liberă, inspirată şi încrezătoare… Întotdeauna am avut superputerea mea de a-mi ști cum să-mi trăiesc viața, dar acum, a nu împărtăși TOTUL, mă face cea mai fericită din cum am fost vreodată. Așadar, îmi cer scuze că nu sunt un instagramer normal, cu acele postări zilnice despre întregul meu program, dar nu ne luptăm cu toții pentru… a fi noi înșine?”, și-a explicat Mihaela Rădulescu pauza pe care a luat-o din a-și expune viața pe internet.