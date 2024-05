Nuntă cu Răzvan și Dani! După Oțil și Simion se căsătorește! ”Am trimis deja invitații!”

Nuntă la ”Neatza, cu Răzvan și Dani”. După Dani Oțil, care a făcut petrecerea de nuntă vara trecută și Răzvan Simion se căsătorește cu Daliana, logodnica sa.

Matinalul de la ”Neatza” (Antena 1) a pus la punct toate detaliile evenimentului care va avea loc în acestă vară. Invitat la petrecerea de nuntă a lui Dani Oțil, una de cinci stele, Răzvan (43 de ani) a spus că își dorește o nuntă discretă, cu prieteni și membri ai familiei, pare-se că s-a răzgândit. Ce doi au trimis deja invitațiile la evenimentul ce va avea loc la începutul verii și la care vor participa câteva sute de persoane.

”Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a confirmat Daliana Răducan (33 ani) care este de trei ani alături de Răzvan Simion.

Nuntă cu Răzvan și Dani! ”A fost anunțarea logodnei, eram în Mexic și cumva lumea a considerat că aia este petrecerea noastră aniversară, după care au zis că am fost în Japonia în luna de miere”, spune despre zvonul că s-ar fi căsătorit deja Răzvan Simion, care a mai avut o căsnicie ce a durat 15 ani, și din are doi copii, Ianca și Tudor Ștefan.

Împreună de mai bine de trei ani, Răzvan Simion și Daliana Răducan fac o echipă profitabilă și în mediul online, unde desfășoară mai multe contracte de publicitate.

Vara trecută, Dani Oțil s-a căsătorit. La doi ani de la cununia civilă, prezentatorul Antena 1 a dus-o pe Gabriela Prisăcariu la altar și a urmat o nuntă ca în povești, la Buftea, pe malul lacului.