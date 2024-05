Succes uriaș pentru Sebastian Stan la Festival Internațional de film de la Cannes! Aseară a fost aplaudat minute în șir /VIDEO

Sebastian Stan a fost aclamat la scenă deschisă aseară, la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. Presa de specialitate susține că actorul de origine română fost aplaudat minute în șir!

Starul hollywoodian a intrat în cursa pentru marele premiu Palme d’Or cu interpretarea sa extraordinară a tânărului Donald Trump în filmul „The Apprentice”, regizat de Ali Abbasi. Filmul a cărui premieră a avut loc aseară, apare în acestă perioadă când Trump este aproape de o nouă candidature la președinția SUA.

„The Apprentice” spune povestea ascensiunii lui Donald Trump în lumea afacerilor din New York, capturând perioada boom-ului său în business. Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale variate și complexitatea pe care o aduce fiecărui personaj, a impresionat atât juriul, cât și publicul cu portretizarea tânărului Trump, reușind să redea nuanțele subtile ale personalității acestuia.

La premiera filmului, sala a fost plină de ovații-a fost aplaudat timp de opt minute-, fapt ce demonstrează popularitatea de care se bucură Stan (41 ani). Criticii de film au lăudat interpretarea sa, menționând că actorul a reușit să surprindă esența unei figuri atât de controversate din istoria recentă a Americii.

The Apprentice” se anunță a fi un concurent serios în cursa pentru Palme d’Or

Filmul „The Apprentice” se anunță a fi un concurent serios în cursa pentru Palme d’Or de la ediția din acest a a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Filmările pentru „The Apprentice” au avut loc în diverse locații iconice din New York, recreând cu fidelitate atmosfera anilor de ascensiune a lui Trump. Pelicula urmează să fie lansată în cinematografele din întreaga lume în curând, iar așteptările sunt mari, atât din partea criticilor, cât și a publicului larg. Pentru Sebastian Stan, acest moment reprezintă o nouă etapă în cariera sa strălucită, confirmându-i statutul de star internațional și reafirmându-i legăturile puternice cu rădăcinile sale românești.

Sebastian Stan, vedetă a producțiilor Marvel și laureat al Ursului de Argint 2024

Sebastian Stan a devenit o figură proeminentă în cinematografia internațională datorită rolurilor sale în mari producții Marvel. Actorul a strălucit în filme precum „Captain America: The First Avenger”, „Captain America: The Winter Soldier”, „Avengers: Endgame” și „Avengers: Infinity War”. Talentul său a fost remarcat și în alte producții de succes, printre care „Marțianul”, alături de Matt Damon, și „Black Swan”, unde a jucat alături de Mila Kunis.

Pe lângă cariera sa în cinematografie, Stan a avut un rol semnificativ în serialul de succes „Gossip Girl” și a impresionat în „Pam & Tommy”, performanță care i-a adus o nominalizare la ultima ediție a Globurilor de Aur. În 2024, Sebastian Stan a primit prestigiosul „Urs de Argint” ( VIDEO) pentru „cel mai bun actor în rol principal” pentru interpretarea sa din filmul „A Different Man”.