Cele mai IEFTINE orașe în care să călătorești în 2018

Recent, site-ul de date despre călătorii “Price of Travel” a lansat cele mai accesibile orașe europene în 2018, potrivit Indicelui European Backpacker.

Indicele furnizează suma totală pe care un călător se poate aștepta să o cheltuiască într-un anumit oraș în orice zi. Experții se uită la care este costul unei nopţi de cazare în cel mai puțin costisitor hostel situat într-o locație bună, cu recenzii bune; două plimbări cu transportul public pe zi; o atracție faimoasă pe zi; și trei mese cu “bugete realistice” pe zi – împreună cu trei beri locale sau vinuri ieftine.

Iată cinci orașe europene care merită vizitate în 2018, indiferent dacă călătoriţi singur, cu prietenii sau cu întreaga familie:

1. Zagreb, Croația

Agentul dvs. de voiaj ar putea încerca să vă împingă în direcția orașelor de coastă, cum ar fi Split și Dubrovnik, dar ar trebui să vizitați capitala Croației: Zagreb. La începutul anilor ’90, Croația și Slovenia şi-au declarat independența față de Iugoslavia. Din 1991 până în 1995, tensiunile erau la un nivel ridicat, şi puțini au avut Zagreb pe lista lor de locuri de văzut în viaţă. Dar acum, Republica Croația este una dintre țările cele mai exotice, de avut în vedere pentru a o vizita. Ţara are farmecul Austriei sau Elveției la jumătate din preț. Vizitați Piața Ban Jelačić, Muzeul Relațiilor Destrămate, și faceți o excursie de o zi la Parcul Național Lacurile Plitvice din apropiere pentru a vă minuna de cele 16 lacuri și de nenumăratele cascade cu apa impecabilă albastră-verde.

Scorul Indicelui European Backpacker pentru Zagreb: 35,16 dolari pe zi.

2. Cracovia, Polonia

Hoteluri de 4 și 5 stele din Cracovia sunt la jumătate din prețul celor din orașe aglomerate, cum ar fi Bruges, Viena și Madrid, pentru că nu este un hot spot pentru turiști. Asta nu înseamnă că atracțiile turisitice lipsesc, totuşi. Faceți un tur al Castelului Wawel (un muzeu al castelului regal), Catedrala Basilica Sf. Maria și Piața Principală. Dacă doriți să faceți o excursie în afara orașului, Polonia este plină de peisaje pitoreşti listate de UNESCO, inclusiv excursii la Mina de Sare Wieliczka , Memorialul și Muzeul Auschwitz Birkenau.

Scorul Indicelui European Backpacker pentru Cracovia: 27,68 dolari pe zi.



3. Budapesta, Ungaria

În ultimii ani, turiștii vin în număr mare în Budapesta, transformându-l într-una dintre cele mai populare destinații din Europa. Din fericire, creșterea intereseului faţă de oraş nu a afectat accesibilitatea acestuia. Restaurantele cu cele mai bune ratinguri nu au urcat prețurile, iar unele din cele mai bune hotelurile taxează la acelaşi preț ca un hostel în unele din destinațiile europene mai scumpe. Călătoriți cu cineva semnificativ pentru dumneavoastă? Faceți o croazieră romantică pe fluviul Dunărea. Explorările cu barca la apus de-a lungul Dunării sunt un motiv suficient pentru a adăuga acest oraș istoric la itinerariul dvs. Budapesta are, de asemenea, atracții, cum ar fi Spa Széchenyi (Budapesta este cunoscută sub denumirea de “City of Spas”), ruinele Romane la Muzeul Aquincum și Bazilica Sf. Ștefan.

Scorul Indicelui European Backpacker pentru Budapesta: 33,86 dolari pe zi.



4. Bratislava, Slovacia

Vă recomandăm să vă aventurați în Slovacia. Bratislava este un oraș istoric renumit pentru Orașul Vechi, Castelul Devin și Muzeul de Artă Danubiana Meulensteen. (Nu mai vorbim de excursii şi degustări de vinuri). De aici este foarte uşor pentru a face excursii de o zi în Austria și Ungaria. Hotelurile și restaurantele din Bratislava sunt foarte rezonabile în comparație cu alte capitale europene, așa că nu veţi depăşi bugetul de vacanță.

Scorul Indicelui European Backpacker pentru Bratislava: 42,02 dolari pe zi.



5. Porto, Portugalia

În timp ce s-ar putea să fiți tentat să vizitați Spania, ați fi surprinşi să auziți că Porto, Portugalia, este unul dintre orașele cele mai prietenoase din punct de vedere al bugetului din Europa de Vest. Hoteluri de 3 stele și de 4 stele sunt mult mai ieftine decât destinațiile turistice spaniole și franceze din apropiere. În plus, mâncarea din Porto este sublimă și la fel de accesibilă ca și omologii săi europeni. Vizitați atracțiile locale, cum ar fi Ribeira în Orașul Vechi (pentru priveliștea uimitoare ale râului Douro), Biserica São Francisco și nu uitați să vizitați una dintre numeroasele crame din jurul orașului.

Nu există un scor al Indicelui European Backpacker pentru Porto, dar estimările l-au situat puțin peste Cracovia, scrie mensjournal.com.