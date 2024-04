Cîrstoiu face un pas înapoi. Cine va candida pentru Primăria Capitalei?

Cîrstoiu face un pas înapoi

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat vineri că mandatul său este pe masa coaliţiei şi a remarcat că a fost ”cam singur în precampania asta”. ”Aş fi nebun să merg într-o luptă fără sprijin, normal”, a afirmat el, întrebat dacă s-ar retrage dacă liderii coaliţiei îi cer acest lucru.

Cîrstoiu face un pas înapoi: ”Mesajul meu e clar, am o meserie, sunt medic, am studenţi, nu fac din politică o carieră, nu este acesta ţelul meu. Vreau să ajut. Pentru mine nu era necesar să ajung primar general. Demersul meu este să fac ceva mai bine pentru noi toţi. Administraţia Bucureştiului poate fi făcută şi în alt fel. Am învăţat multe lucruri bune administrative pentru Capitală în această lună”, a arătat Cîrstoiu.

Întrebat dacă îşi retrage candidatura, el a replicat: ”Mandatul meu a fost, este şi va rămâne pe masa coaliţiei”.

Întrebat, de asemenea, dacă s-ar retrage în condiţiile în care liderii coaliţiei i-ar cere acest lucru, Cîrstoiu a declarat: ”Aş fi nebun să merg într-o luptă fără sprijin, normal”.