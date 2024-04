Vrei la mare de 1 Mai? Preţurile au crescut destul de mult

Secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, că apropierea Sărbătorilor Pascale de 1 Mai o să dea posibilitatea românilor să vină în număr mai mare pe litoral, dar nu neapărat pe 1 Mai, ci va fi o sărbătoare prelungită. Vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican, a afirmat că preţul mediu al biletelor rezervate de 1 Mai a înregistrat o creştere cu 20%.

”Faptul că sunt apropiate calendaristic cele două evenimente, sărbătoarea pascală apropiată foarte mult de 1 Mai, o să dea posibilitatea românilor să vină în număr mai mare, dar nu neapărat concentrat pe perioada 1 Mai, minivacanţa de 1 Mai, ci dimpotrivă, va fi o sărbătoare prelungită, care va disipa cumva numărul de turişti. O să fie mai multe nopţi pe litoralul românesc şi desigur şi în Deltă pentru că sunt apropiate aceste două prilejuri de a atrage turişti”, a declarat Corina Martin, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în Mamaia.

Ea a precizat că, dacă în 2023, în minivacanţa de 1 Mai, pe litoral s-au aflat 80.000 de turişti, este posibil ca anul acesta numărul să fie mai mic.

”Avem o problemă pe litoralul românesc legată de numărul de turişti. Anul trecut, am dat ca bilanţ 80.000 de turişti aşteptaţi de 1 Mai şi am depăşit bilanţul spus atunci, dar am avut un festival mare care a atras foarte mulţi vizitatori, foarte mult public, foarte multă imagine bună, la Costineşti. Vorbim despre Beach, Please, un eveniment care a apărut ca o rachetă şi a explodat colorat în mai multe sensuri, însă nu îl mai avem anul acesta de 1 Mai. Se mută nu doar într-o altă locaţie, dar tot în Costineşti, ci se mută ca perioadă. Asta face ca numărul de turişti efectiv care vor ajunge în zonă în jurul datei de 1 Mai să poată părea, cel puţin acum, la acest moment este clar mai mic. Au alt eveniment, dar nu vom putea vorbi de numărul acela mare de turişti pe care l-a atras Beach, Please. Însă, o să fie un test şi o provocare şi pentru noi, cei de pe litoral, şi pentru noi ca agenţii de turism şi pentru hotelieri şi pentru destinaţie în sine să vedem cum administrăm acest dublu eveniment”, a afirmat Corina Martin.

La conferinţa de presă a fost prezent şi vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.

El a anunţat că staţiunea cea mai vândută de 1 Mai este Băile Felix, iar Mamaia se află pe locul al doilea.

”Cea mai vândută staţiune pentru 1 Mai este Băile Felix, pe locul doi Mamaia şi pe locul trei – Călimăneşti-Căciulata. Asta ca să aveţi o imagine rapidă de un top al staţiunilor din România. Cred că anul acesta au plecat mai târziu pe circuit voucherele de vacanţă şi din această cauză am avut un martie mai slab, după un ianuarie şi un februarie foarte bun. Am avut creştere de 20% şi speram că lucrurile vor merge aşa mai departe. În schimb, reversul este că, dacă lumea se opreşte un pic să îşi tragă respiraţia în martie, vânzările cresc înapoi în aprilie. Vedem o creştere de 30-40% la rezervările din aprilie faţă de aprilie trecut”, a explicat Adrian Voican.

El a precizat cât de importante sunt evenimentele în atragerea de turişti.

“Îmi place când aud de evenimente, festivaluri. Litoralul e meteodependent. E vremea frumoasă, vine lumea la mare. Dar evenimentul bate vremea. În Vama Veche vor fi 10-15.000 de oameni chiar dacă plouă şi e frig şi lumea va face baie şi va fi plin. Dacă pe 7, 8, pe 10 mai e soare, e frumos, e cald, o să vedeţi trei turişti rătăciţi care nu ştiu de ce au ajuns acolo. Evenimentul bate până şi vremea, nu există o dovadă completă, mai puternică despre cum trebuie făcută promovarea României, Clujul dintr-un oraş industrial, cu studenţi, academic, a adus 300.000 de turişti la un festival. Uitaţi-vă la Craiova. Cine Dumnezeu pomenea de Craiova pe harta turistică a României, iar acum este în top, când te gândeşti la târgul de Crăciun zici prima oară Craiova. Nu mai zici nici Braşov, Sibiu, Bucureşti, Alba Iulia. Zici Craiova”, a declarat Adrian Voican.

Vicepreşedintele ANAT a precizat că preţul mediu al biletelor rezervate de 1 Mai a crescut cu 20%.

”Am văzut undeva că preţul mediu al biletelor rezervate de 1 Mai a crescut de la 1.106 la 1.300 de lei, deci cu 20%. Nu e corelat neapărat cu creşterea de preţ. Oamenii se mai mută şi de la trei stele la patru stele, îşi iau şi pachete mai complete. Preţurile variază de la 300-400-500 de lei pentru un sejur simplu în mai multe staţiuni, doar cu cazare eventual cu mic dejun, dar poate să ajungă până la 3-4.000 de lei dacă e cu mese festive, evenimente, cazare de calitate la patru stele sau cinci stele. Preţurile sunt pentru toate buzunarele, iar gradul de ocupare, după ştiinţa mea, azi dimineaţa, în Vama Veche este 90-100%, dar nu sunt aşa multe locuri de cazare. Pe primul loc ca număr de locuri de cazare care se ocupă sau înnoptări rămâne Mamaia, mai sunt Eforie, Neptun, Olimp, Venus, Costineşti. Costineştiul datorită festivalului de anul trecut creşte rezervările pentru vară în mod semnificativ”, a mai afirmat Adrian Voican.