Cum defineşte primarul general al Capitalei aşa-numita mafie imobiliară. Nicuşor Dan: Dintre autorizaţiile emise în mandatul anterior şi care sunt contestate de vecini în instanţă, 50% sunt anulate, deci gradul de ilegalitate e foarte mare

”Mafie imobiliară înseamnă să corupi autoritatea publică. Adică tu, de exemplu, să nu ai voie să construieşti pe un spaţiu verde şi autoritatea publică să-ţi dea voie să construieşti, cum e cazul în Modrogan, cum e cazul Kiseleff 45, aşa-numitele grădini Versailles ale Bucureştiului. Am câştigat şi într-un caz şi în celălalt. Sau vă mai spun un lucru: dintre autorizaţiile emise în mandatul anterior şi care sunt contestate de vecini în instanţă, 50% sunt anulate în instanţă, deci gradul de ilegalitate e foarte mare. Mafie imobiliară este, de asemenea, când grupul acesta de dezvoltatori e mai puternic decât statul român, influenţează inclusiv deciziile Parlamentului. Vă dau un exemplu care pentru mine e şocant: noi avem o lege, pentru orice act administrativ emis de o autoritate există nişte termene în care oricine are interes poate să le conteste şi există o lege specială pentru un ONG care atacă o autorizaţie de construire, el are alte reguli decât toată lumea”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la Antena 3.

Edilul a spus că este ”cel mai grav” atunci când dezvoltatorii se îndreaptă în instanţă împotriva persoanelor fizice din ONG-uri care ”îndrăznesc” să le conteste proiectele.

Nicuşor Dan a menţionat că ”imediat după campania electorală” Primăria va avea o primă variantă a Planului Urbanistic General.