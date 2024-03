Festival cu Ro-Alert despre urși treziți din hibernare de muzică, la Massif, Poiana Brașov! Nici drogurile nu au lipsit!

Urșii au fost treziți de miile de decibeli, dar și miresmele de la Festivalul Massif, Poiana Brașov!

Locuitorii din zonă și cei aproape 10.000 de spectatori prezenți în prima zi a primului festival al anului au primit mesaje Ro-Alert în care au fost alertați de prezența unui urs chiar în Poiana Brașov, pe strada Poiana lui Neagoe. Posibil trezit din hibernare de vibrațiile boxelor, mamiferul a atras probabil de zona de mâncare din interiorul imensiului spațiu unde s-a instalat distracția.

Nu doar urșii au mirosit ceva la Massif ci și polițiștii care au dat amenzi de 140.000 de lei, marea majoritate au ținut de regimul rutier și cinici sancțiuni pentru nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Conform tradiției, nici drogurile nu lipsesc de la un mare festival, prin verificări fiind identificate trei persoane ce au comis fapte penale. O persoană a fost oprită de a participa la festival asupra sa fiind găsite droguri iar alte două au fost găsite drogate la volan.

Festival cu Ro-Alert despre urși treziți de muzică din hibernare, la Massif

Organizatorii așteaptă circa 40.000 de participanți în următoarele trei zile ale manifestării

Mahmut Orhan, Chase& Status (Saul Milton și Will Kennard), Claptone, Shimza, Gordo, Claptone, Grigoré, Dirty Nano, Mahony, HVMZA, Valeron, Sezer Uysal, Adrian Şaguna, Arias, Dark & Menthol, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Netsky, Wilkinson, Akos se numără printre cei care vor urca pe scenă în fiecare seară a festivalului. De asemenea, Grasu XXL, Şuie Paparude, CTC, Puya, Aurik & Pelin, 4AWL, The Hollygood Gang, Killa Fonic, Deliric x Silent Strike, Cucugram b2b Deny, Memphis and Blocksberg, chiar și Andi Moisescu va pune muzică la MASSIF.