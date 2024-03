Mâine începe MASSIF, primul mare festival al anului! Se așteaptă 55.000 de participanți în Poiana Brașov

MASSIF, primul festival al anului dedicat muzicii și distracției, începe mâine, la Poiana Brașov.

Organizatorii așteaptă circa 50.000 de participanți în cele patru zile ale manifestării, o medie de circa 12.000 pe zi, conform experienței din anii trecuți.

Mahmut Orhan, Chase& Status (Saul Milton și Will Kennard), Claptone, Shimza, Gordo, Claptone, Grigoré, Dirty Nano, Mahony, HVMZA, Valeron, Sezer Uysal, Adrian Şaguna, Arias, Dark & Menthol, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Netsky, Wilkinson, Akos se numără printre cei care vor urca pe scenă în fiecare seară a festivalului. De asemenea, Grasu XXL, Şuie Paparude, CTC, Puya, Aurik & Pelin, 4AWL, The Hollygood Gang, Killa Fonic, Deliric x Silent Strike, Cucugram b2b Deny, Memphis and Blocksberg, chiar și Andi Moisescu va pune muzică la MASSIF. Nopțile de distracție vor fi continua cu petreceri la cele mai accesibile apres sky-uri.

Mâine începe MASSIF, primul mare festival al anului!

Prima ediție MASSIF din Poiana Brașov a avut un buget declarat de organizatori, aceeași care se ocupă de UNTOLD, de circa 3,5 milioane de euro. Însă, anul acesta, lucrurile s-au mai așezat, dacă ne uităm la puținele vedete cu adevărat care vor urca pe scene. Dacă anul trecut au fost peste 100 de artiști invitați, anul acesta se regăsesc pe afișul manifestării circa 50.

Mâine începe MASSIF, primul mare festival al anului! PROGRAM:

Bilete și abomanente la MASSIF 2024

Acces General – abonament pe 4 zile: 129 EUR

Acces General BrasoViza – abonament pe 4 zile: 59 EUR (pentru cei cu buletin de Brașov sau Prahova)

General Access 4 zile – Pachet pentru 2 persoane – 69 EUR x 2 = 138 EUR

Acces General – bilet de o zi: 39 EUR

VIP – bilet de o zi: 89 EUR

VIP – abonament pe 4 zile: 249 EUR