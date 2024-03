«Fine Portraits for Fine People» sau interesul crescut al româncelor pentru portrete foto în stil «fine art»

Fotografia fine art nu este doar simplul act de a capta o imagine; este o formă de artă, așa cum sugerează și denumirea ei. Este o modalitate unică de a aborda portretul fotografic care a cunoscut o ascensiune remarcabilă în ultimele decenii, ca o operă de artă.

Încă de la începuturi, artiștii fotografi au căutat să creeze imagini care să capteze esența subiectului și nu doar aspectul său superficial.

Fotografia fine art își are rădăcinile în secolul al XIX-lea, odată cu primele experimente fotografice. Pionierii precum Henry Fox Talbot și Louis Daguerre au deschis drumul către imaginea fotografică. Fotografia a fost inițial percepută ca un instrument documentar, dar în timp, artiștii au început să exploreze posibilitățile estetice ale acestei tehnologii noi.

În perioada Pictorialismului (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), fotografi precum Alfred Stieglitz au început să experimenteze cu tehnici care să aducă fotografiei o estetică similară cu cea a picturii.

Fotografia nu era doar o înregistrare mecanică, ci devenea un mijloc de exprimare artistică, un instrument care scotea la suprafață sensibilitatea și frumusețea umană. Ulterior, această perioadă a fost urmată de mișcarea modernistă, care a pus accentul pe claritatea, dar mai ales pe funcționalitatea fotografiei. Mai târziu,artiști precum Diane Arbus și Cindy Sherman au adus o perspectivă nouă, explorând identitatea și subiectivitatea, ca teme recurente ale perioadei.

Odată cu avansul tehnologic și digitalizarea fotografiei, artiștii au avut acces la un set variat de instrumente și tehnici pentru a-și exprima viziunile. Editarea digitală și tehnologiile moderne au adus o explozie de creativitate, deschizând noi orizonturi pentru experimentare în fotografia fine art.

Astfel, fotografia fine art a evoluat de la o simplă tehnică documentară, la o formă distinctivă de artă, reflectând schimbările tehnologice, estetice și sociale de-a lungul secolelor.

Fotografia Fine Art in România

La o simplă căutare pe Google, ajungi să descoperi o lume aparte și să vezi că sunt și fotografi români care aleg să includă tendințele fine art în munca lor, sunt premiați la nivel internațional, iar prin fotografiile lor, ajung să surprindă frumusețea unică a fiecărui subiect sau peisaj în parte. Fiecare fotograf a încercat să-și pună amprenta personală, aducând influențele fine art fie în fotografia de nuntă, fie in fotografia de maternitate.

La o primă vedere, fotografia de business este la fel de seacă precum un raport contabil, dar un artist fotograf român încearcă să schimbe percepția generală și să includă influențe fine art în orice tip de fotografie. Raluca Alina Florescu (RALF) este un fotograf profesionist cu o viziunea unică, apreciată de sute de femei de vârste diferite, cu preocupări și vieți foarte diverse. Fondatoare a brandului PhotoArt by Ralf, un studio foto boutique situat in București, România, ea s-a specializat în portrete contemporane, glamour, boudoir, branding personal și de afaceri, fotografie de maternitate și sesiuni mommy&me. Cu toate acestea, noutatea pe care Ralf a adus-o in spațiul românesc este cea a campaniilor dedicate exclusiv femeilor.

Prima sa campanie, Fabulous over 40, a vizat fotografierea a 40 de femei peste 40 de ani, femei frumoase, puternice, femei care nu vin doar pentru un portret ci pentru ca au un mesaj de transmis, într-un cuvant asumate. RALF a culminat campania cu o expoziție in care a expus cel mai bun portret al fiecarei participante.

Campania sa actuală, Layers of a Woman, este dedicată femeii moderne, care reușește să jongleze perfect cu toate “pălăriile” sale (fiică, mamă, soră și/sau femeie de afaceri, femeie talentată sau pasionată, femeie care visează și care încă are multe de dăruit întregii lumi). Adresându-se femeilor de toate vârstele, RALF le oferă șansa de a-și evidenția unicitatea în sesiuni individuale, dar și alături de persoanele dragi.

Fotografiile ei inspiră dramatism, eleganță și putere. Campania Layers of a woman a devenit un catalizator al expresiei artistice autentice fara a se limita doar la crearea unor imagini vizuale spectaculoase, ci a deschis o nouă lume către explorarea identității feminine, dar și a conexiunii umane.

Ralf urmărește să transmită și poveștile, și experiențele femeilor pe care le pozează, ca inspirație pentru alte femei.

De ce aleg din ce in ce mai multe femei să-ți facă portrete fotografice în stil fine art

În ultima perioadă, există o ascensiune notabilă a interesului femeilor din România pentru portretele fine art. Această tendință reflectă nu doar o schimbare în percepția estetică, ci și o dorință puternică de a-și exprima individualitatea și puterea interioară prin intermediul artei fotografice, deși fac parte din lumi total diferite.

Am discutat cu câteva dintre participantele la campania Layers of a Woman, pentru a vedea care sunt motivele pentru care au ales să-și facă niște portrete fotografice in stil fine art.

Irina Ricciardi, consultant de imagine

Irina Ricciardi este consultant de imagine în Italia și România și ajută profesioniștii să-și alinieze imaginea personală la obiectivele profesionale, printr-un stil care le comunică atuurile și personalitatea.

“Am ales să fac parte din această campanie pentru ca rezonez foarte mult cu abordarea femeii moderne ca personaj cu roluri multiple. Și eu îmi ajut clienta să se adapteze stilistic la complexitatea personalității și lifestyle -ului sau. Și personal, ca femeie și ca antreprenor, mi-am dorit un multi-portret la care să mă uit cu drag și mândrie peste ani”.

Ruxandra Enescu, actriță

Ruxandra Enescu, renumită pentru prezența sa scenică puternică și expresivitatea sa remarcabilă, a ales portretul fine art pentru a transpune aceste elemente în sfera vizuală.

“Am ales Layers of a Woman pentru că mi-am dorit mereu ocazia de a-mi fi văzută lumea interioară, emoțiile și stările proprii, dincolo de scenă. Imi doresc să creez împreună cu RALF o poveste vizuală, prin care să transmit intensitatea trăirilor sufletului meu de artist.”

Virginia Pais, psiholog și psihoterapeut

Pe de altă parte, Virginia Păiș, în calitate de psiholog clinician și psihoterapeut, a găsit în portretul fine art o modalitate de a explora o nouă perspectivă de a se privi pe ea, femeia matura în multiple și diferite roluri.

“Mi-am dorit să mă surprindă cineva exact așa cum sunt, mi-a facut plăcere să trăiesc o experiență care mi-a permis să celebrez puterea personala într-un mod special și să arăt că feminitatea și încrederea în sine nu au limite de vârstă. RALF reușește să facă orice femeie să se simtă extraordinar de bine, este un comunicator excelent și un artist al aparatului de fotografiat. Cred că atunci cand ne dăm voie sa fim noi înșine și să ne acceptam cu adevărat, cu vulnerabilitate, nu facem altceva decât să strălucim. Sunt foarte bucuroasă pentru portretul meu minunat, byRALF, cu cele cinci variante ale mele”.

Cristina Ionescu, Associate partener KPMG

Cristina Ionescu, ca associate partener la KPMG, a integrat fotografia fine art în explorarea echilibrului dintre cariera sa profesională, viața de familie și personalitatea sa unică.

“Mi-am dorit să nu mă limitez doar la tiparul femeii de carieră, care trebuie să fie mereu și doar puternică. Se poate face carieră și fără să renunți la viața personală, iar cele 5 ipostaze surprinse de RALF, cea mai frumoasă pentru mine este cea cu familia mea, deși portretul final este o compoziție de care m-am îndrăgostit și care va ocupa un perete din casa mea.“

Aceste femei remarcabile ca și celelalte peste 30 de participante in proiect nu au ales doar să fie subiecți ai unor portrete fine art, ci au decis să împărtășească părți din esența lor, să ofere o perspectivă autentică asupra sinelui și să redefinească standardul frumuseții actuale.

Astfel, interesul crescut al femeilor pentru portretele fine art în România devine nu doar o mișcare estetică, ci și o platformă puternică pentru afirmarea identității și a puterii individuale, într-o lume în care toate femeile simt nevoia să fie văzute și auzite.

Impactul cultural al portretelor fine art în România

Pe lângă valoarea estetică și personală a portretelor fine art, este important de sublinat și impactul lor cultural în contextul societății românești contemporane. Aceste creații artistice nu sunt doar imagini frumoase, ci devin instrumente prin care se explorează și se evidențiază diversitatea culturală, identitatea și evoluția femeii în societate.

Campania Layers of a woman a creat, cu un eclectism caracteristic, o îmbinare între tradiție și modernitate, o punte între feminitate și putere. Este important de menționat că fotografia fine art nu doar surprinde, ci creează tendințe și modele de frumusețe, care încurajează o abordare autentică și non-conformistă, celebrând frumusețea în toate formele sale. Într-o societate în care standardele estetice sunt adesea impuse de exterior, portretele fine art devin o declarație puternică împotriva normelor preconcepute. Această revoluție estetică reafirmă faptul că, fiecare femeie are frumusețea sa unică și că aceasta nu poate fi redusă la stereotipuri convenționale.

Idee de cadou de 8 martie pentru femei

Campania Layers of a Woman a reușit să creeze o comunitate puternică de personalități remarcabile, femei de toate vârstele, cu preocupări din cele mai distincte.

Noutatea este că participantele sunt promovate pe rețelele de socializare ale fotografului și că portretele lor sunt expuse la o gală tematică de tip expoziție, unde fiecare imagine spune o poveste unică, iar fiecare femeie este văzută și apreciată!

Locuri limitate, află toate detaliile campaniei, aici!