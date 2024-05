Gabriela Firea, despre un nou mandat: „Am mai multă experiență”

Gabriela Firea e încrezătoare! Fostul primar al Capitalei și candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat, la B1 TV, că experienţa acumulată, relaţia pe care o are cu o parte din primarii de sector, precum şi sprijinul din partea Guvernului îi oferă o şansă mai bună de a îndeplini obiectivele ca primar general.

„Acum am o șansă mai bună, în primul rând, fiindcă am mai multă experiență și știu care au fost lucrurile care nu au mers atât de bine și, de asemenea, am o conjunctură mai bună, relația cu cei doi primari performanți de sectoare. Mă refer la domnul Robert Negoiță, Sectorul 3 și la Daniel Băluță, Sectorul 4. Sunt două sectoare care arată diferit față de restul Capitalei și avem o colaborare bună, de asemenea, cu domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, din partea PNL. Haideți să fim sinceri și onești. Cum arată, de exemplu, cele două sectoare social-democrate, trei și patru și cum arată Sectorul 1 sau Sectorul 2, unde nu s-a făcut nicio investiție, doar o administrație de subzistență, i-aș putea spune”, a afirmat Gabriela Firea.

Aceasta a precizat ca are o colaborare constructivă cu Ministrul Transporturilor care a garantat că va transfera centura ocolitoare a orașului la Primăria Capitalei.

„De asemenea, avem o colaborare constructivă pentru București cu Guvernul. Ministrul transporturilor mi-a garantat că centura ocolitoare a Capitalei, odată finalizată, va fi transferată la Primăria Capitalei ca parte a transportului public local. Este absolut normal. Eu am cerut acest lucru din primul mandat”, a declarat Gabriela Firea.