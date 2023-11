Gașca Zurli investește peste 200.000 de euro în propriul film! Cel mai de succes teatru privat pentru cei mici transformă în actori copiii multor vedete

La 18 ani de când a plecat povestea de succes a Găștii Zurli, popularele personaje ale celui mai popular teatru pentru copii de la noi vor îmbrăca rolurile și în propria producție cinematografică.

Și nu numai ele, ci și mai mulți copii ale unor vedete de la noi. Smaranda, fiica lui Codin Maticiuc, Alma, fiica știristei Pro TV Amalia Enache, Roua, una din fiicele lui Mihai Morar completează distribuția filmului Găștii Zurli ce se află în producție și care va fi lansat în 2024. Anul în care teatrul Mirelei Retegan, ”Tanti prezentatoarea”, așa cum este cunoscută copiilor din întreața țară, va atinge majoratul. De la 200.000 de euro pleacă cheltuielile de producție ale unui astfel de lung metraj produs în România.

În cei 18 ani de la apariție, Zurli a susținut sute de spectacole în țară și străinătate și a vândut zeci de mii de bilete, totodată a devenit și un grup de mare succes în mediul online. Gașca Zurli a depășit orice teatru din țară dedicat celor mici. Este afacere prosperă, creată de la zero din emoții, teatru, cântec și jocuri interactive, cu un profit anual de sute de mii de euro.

Din punct de vedere economic, Zurli este o afacere ramificată, cu circa 20 angajați, și care are în medie o cifră de afaceri anuală de 8 milioane de lei din onorarii, bilete la spectacole și vânzări de produse de merchandising (păpuși, CD-uri, accesorii pentru petreceri, toate personalizate).

Gașca Zurli investește peste 200.000 de euro în propriul film. Dincolo de scenă, teatru a avut cifră de afaceri de 5 milioane de euro în ultimii 10 ani

Conform raportărilor financiare, în ultimii 5 ani, cel mai de succes proiect pentru copii de la noi, cifra de afaceri a Găștii Zurli a sărit de 5 milioane de euro în ultimii zece ani, profitul fiind aproape de 1 milion de euro.

”În cel mai prost moment al vieții mele, mi-am dat seama că trebuie să fac altceva și am început să fac petreceri pentru copii. Nu mi-am dorit să fiu animator într-o petrecere pentru copii, ci mi-am dorit să transform petrecerile pentru copii în niște evenimente. Asta făcea diferența între firmele care închiriau personaje și afacerea mea. Am început, de fapt, să vând emoții”, povestește Mirela Retegan care are în spate o lungă carieră de jurnalist, manager artistic și realizator de radio programe.