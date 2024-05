Încă o bancă din România, vândută

O bancă din România a fost vândută. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intenționează să preia First Bank S.A., scrie adevărul.ro.

Intesa Sanpaolo S.p.A. este activă în principal în domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei române, Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.

First Bank S.A. este o instituție de credit activă pe piața serviciilor financiar-bancare din România, care operează o rețea de 40 de sucursale și oferă servicii atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Intesa Sanpaolo din Italia a anunțat în octombrie 2023 că va cumpăra First Bank din România de la fondul american de capital privat JC Flowers.

JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

Investiția va dubla prezența Intesa în România, unde unitatea sa locală are 60.000 de clienți și 34 de sucursale, cu active de 1,5 miliarde de euro. Intesa Sanpaolo este prezentă în România din 1996.

Intesa Sanpaolo SpA ia în considerare achiziţii de mai mică amploare în regiunile europene unde operează şi în ţări situate în jurul Mării Mediterane, pentru a-şi consolida unele dintre activităţile sale de bază. „În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea. O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă – condiţii pe care nu le vedem în acest moment”, a declarat pentru Bloomberg Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).

ISBD operează pe trei continente, prin 11 bănci comerciale în CEE şi Egipt, şi are o companie de gestionare a averii în China. Printr-o reţea de aproape 700 de filiale şi aproximativ 21.000 de angajaţi deserveşte şapte milioane de clienţi.