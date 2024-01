Întoarcerea Regelui. Zarurile au fost aruncate

Real Madrid a revenit pe primul loc în ierarhia cluburilor cu cele mai mari venituri. 831 de milioane de euro. Nimic surprinzător, mai ales în duelul indirect cu Manchester City. Cluburile engleze au anul acesta doar opt reprezentante în Football Money League. Explicabil. Vestea cea mai buna o primește însă Radu Drăgușin, jucătorul lui Hotspur.



Tottenham este a patra echipa din Premier League în clasamentul deja clasic realizat de Deloitte. Devansați doar City, ManUnited și Liverpool, Spurs sunt peste Chelsea, Arsenal, Newcastle și Westham.



Prețul loialității

Altfel spus, Tottenham a dat peste cap ordinea din Big Six. Motivul constă mai ales în numărul de bilete vândute. Din totalul de 632 de milioane generate anual, 135 de milioane provin din bilete. Adică mai mult decât au reușit oricare dintre concitadinele din capitala Angliei.



Faptul că Real, locul doi în La Liga și semifinale în Champions League, devansează campioana Angliei și a Europei, nu e surprinzător. Diferența apare de asemenea, în cazul biletelor vândute. Real – 122 de milioane, City – 83. Mai puțin cu 68 de milioane comparativ cu Manchester United. Același oraș, altă tradiție, fani diferiți.



Loialitatea exprimată pe stadion are prețul ei, confirmat de zeci și chiar sute de milioane de euro. Și asta, pe lângă multiplicarea datorată activității strict comerciale.



Dreptul primului venit

Tocmai de aceea, Manchester City nu va fi niciodată Real Madrid. Real, ManUnited sau Barcelona vor fi mereu favorizate de ceea ce numim first-mover advantage. O lege nescrisă a marketingului, mai mult sau mai puțin acceptată. Altfel spus, primul venit, primul servit.



Iar baza largă de fani, construită pe vremea când fotbalul era doar un joc, a devenit între timp o masă de clienți foarte solidă. Pasionată și desigur, generoasă. În plus, așa cum știm, fanii nu schimbă echipele. Niciodată. Suficient de liniștitor din perspectivă financiară, indiferent cât de aprigă devine lupta din teren.



Trăsătura de bază a fotbalului a devenit profund economică. Real Madrid are venituri uriașe, dublate de cheltuieli astronomice. Profitul de 12 milioane de euro, conform Reuters, este relevant. Fără a lua în calcul costurile de aproape 900 de milioane de euro necesare renovării stadionului Bernabeu.



Venit și supraviețuire

Plafonul salarial al Realului, impus prin UEFA Financial Sustainability, este de 728 de milioane de euro, precizează Statista. La polul opus, Deportivo Alaves are 31 de milioane. Și totuși, ambele cluburi evolueaza în La liga.



De fapt, sunt două modele de companii diferite. Orientate top line și bottom line. Spre generarea de venituri, cazul lui Real Madrid și spre supraviețuire, situația lui Deportivo Alaves. Loialitatea fanilor cuceriți prin first-mover advantage face diferența. Culmea este că cele două companii sunt simultan competitoare, dar și partenere, întrucât nu pot exista în competiție, una fără cealaltă.



Primul compromis

Modelul hibrid reprezentat de viitorul format din Champions League se apropie din ce în ce mai mult de proiectul Super League. Din ce în ce mai exclusivist, și demult rezervat primilor veniți. Cam tot atunci au fost și zarurile aruncate.



Trecerea de la Cupa Campionilor la Liga Campionilor a fost primul compromis. Pe vremea când nimeni nu se gândise măcar la Modelul European la Sportului. Și nu mai există cale de întoarcere.



Fani loiali vor exista mereu. Fie și pentru că aspirațiile lor sunt diferite. Dar unii se vor mulțumi doar cu visuri în format 4K. Ce-i drept, pe unde din ce în ce mai scurte.