Ion Țiriac: ”Nu investesc în fotbal”

Ion Țiriac nu investește în fotbal. Omul de afaceri a declarat la Gala Sportului 2023, organizată de Agenţia Naţională pentru Sport, că nu este interesat de o investiţie în fotbal şi că ar fi mai degrabă atras de o şcoală de fotbal alături de antrenorul Mircea Lucescu.

”Nu investesc în fotbal. Eu aş investi cu Mircea Lucescu şi vorbesc serios. Eu am promis ceva cu mult timp în urmă şi mă bat cu morile de vânt, cu aprobări, pentru că aici este foarte mare birocraţia. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis că fac. Şi mă apropii foarte mult de sala polivalentă mai mare de 10.000 de locuri. Foarte mult mă apropii, pentru că pare că am obţinut înălţimea care îmi trebuie şi merg mai departe. Acolo aş face şi un stadion, cu o şcoală de copii. Şi am luat exemplu de la Platini. Platini avea la centrul meu de tenis din Franţa, pentru că am avut unul şi l-am făcut cadou comunităţii în Sudul Franţei, 2.500 de copii, trei luni, în fiecare vară, cu nouă foşti colegi de-ai lui de echipă naţională. Aşa ceva aş face. Dacă am avea sute şi sute de centre din astea, poate că n-am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români”, a afirmat Ţiriac la Ateneul Român.

Ion Ţiriac i-a înmânat antrenorului Mircea Lucescu, în cadrul Galei Sportului 2023, un premiu special al Agenţiei Naţionale pentru Sport, intitulat ”Legenda sportului”.

Omul de afaceri este în curs de autorizare și a unui alt proiect, care vizează construcția unui pavilion expozițional dedicat copiilor, ce va fi amplasat lângă galeria sa de mașini de epocă Țiriac Collection din Otopeni. Toate proiectele imobiliare ale grupului Țiriac sunt derulate prin intermediul diviziei speciale Țiriac Imobiliare. Cel mai recent proiect al diviziei este turnul de birouri Țiriac Tower, construit în apropiere de sediul Guvernului, în zona Piața Victoriei, cu 3 corpuri de clădire de 5, 8, respectiv, 12 etaje plus cinci în subsol, investiție de circa 30 milioane euro. Proiectul urmează să îi aducă omului de afaceri câte 3,6 milioane de euro pe an, conform anunțurilor de închiriere promovate pe piață. De asemenea, Țiriac a fost autorizat să construiască 198 de apartamente în continuarea complexului Stejarii din nordul Bucureștiului, definitivat acum un deceniu. Noua investiție ar putea depăși 100 milioane de euro, potrivit calculelor Profit.ro. Omul de afaceri este în etapa de definitivare a unui concept arthitectural și pentru proiectul mixt pe care îl pregătește în locul fostei Întreprinderi de Fabricație și Montaj Ascensoare (IFMA), de lângă Podul Grant din București. Fosta fabrică a fost demolată în 2019 și 2020.