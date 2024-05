Jolt Kerestely a împlinit 90 de ani! Părintele muzicii ușoare românești: ”Nu mă despart de gimnastică!”

Decanul și părintele muzicii ușloare românești, Jolt Kerestely a împlinit astăzi 90 de ani! Gimnastica, până recent înotul și bicicleta, dar și munca la studioul de acasă, sunt secretele logevității sale.

Artistul ajuns la venerabila vârstă, unul dintre cei mai prolifici compozitori din perioada de aur a muzicii ușoare, încă își petrecere ore bune zilnic în studioul din Floreasca, de care se ocupă acum fiul său, compozitorul Andrei Kerestely.

Dintotdeauna atent cu sănătatea, Jolt Kerestely știe că menținerea unei forme fizice ideală merge mână în mână cu menținerea unui tonus muscular cât mai bun și nu renunță la ședințele de exerciții fizice zilnice.

Jolt Kerestely a împlinit astăzi 90 de ani! Autorul a zeci de succese muzicale (amintim inegalabila ”Copacul” interpretată de Aurelian Andreescu ori ”Tăcutele iubiri” cântată de Eva Kiss), Zolt Kerestely este vizitat an de an de ziua sa, de mulți artiștii al căror succes i se datorează într-o mare măsură. În lunga sa carieră, Jolt Kerestely a compus mai bine de 600 de cântece, procent mare în istoria genului muzicii ușoare.

Jolt Kerestely a împlinit astăzi 90 de ani! ”Vorbim de o cifră rotundă și de o întreagă istorie de viață, de simțiri, de amintiri, de etape, de artiști lansați, de muzică și de sentimente care te fac să te înclini atunci când îi rostești numele. Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama, când aveam 15 ani și el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu. Peste ani ne-am reîntâlnit și am început o frumoasă prietenie și colaborare care a născut două albume de studio, de autor, vreo 25 de cântece speciale, unele dintre ele chiar premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mai apoi, am realizat trei albume aparte, de muzică și poezie, în care nea Joly cântă la pian, iar eu recit poemele unor autori contemporani. Pentru mine, nea Joly este lumină dincolo de activitate. Are simplitatea unui om evoluat, fără ranchiuni, cu drag de cei din jur, cu altruism, construind o viață în care a încercat să facă bine, să fie mereu cu o treaptă deasupra, să inspire, să ajute și să lase în urma sa, pe oriunde ajunge, numai cuvinte de laudă. Jolt Kerestely este mai ceva ca un copac, este veșnicia unei simplități, prin muzica sa și prin modul în care rămâne în inimile celor care-l cunosc și-l iubesc”, spune Paul ”Fuego” Surugiu (FOTO) despre mentorul său.