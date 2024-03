Liga 1 ”se mută” la volei! Steaua, Dinamo, Rapid si Galați se luptă pentru Cupă

La Mioveni se vor disputa sâmbătă și duminică semifinalele, respectiv finala competiției

Pentru al doilea weekend la rând, orașul Mioveni va fi gazda unui spectacol voleibalistic. Dacă acum o săptămână fetele s-au luptat pentru Cupa României, De data aceasta este rândul echipelor masculine să facă show în cadrul turneului Final Four al aceleiași competiții.

Programul zilei de sâmbătă va fi deschis de eternul derby Dinamo – Steaua, care va începe la ora 16.00. În campionat, steliștii s-au impus de două ori, de fiecare dată cu 3-2 după cinci seturi foarte disputate. Apoi, va urma meciul dintre Arcada Galați și Rapid, care va începe la ora 19.00. Finala va avea loc duminică, de la ora 18.00. Toate partidele vor fi transmise în direct la TVR 3.

Deținătoare deja a titlului și a Supercupei, Arcada Galați e decisă să nu scape printre degete acest trofeu.

”Noi mereu plecăm la drum cu gândul să câștigăm orice trofeu. Cum am avut de la începutul acestui sezon, astea sunt obiectivele noastre, să câștigăm tot ce se poate” – Marian Bala, căpitan Arcada Galați.

Învinși de Rapid cu 3-0 în campionat, acum două săptămâni, gălățenii speră să-și ia revanșa.

”Ne ajută că am jucat cu ei și sper să învățăm ceva din meci și să ne fie mai ușor” – Marian Bala, căpitan Arcada Galați.

”Dacă vom câștiga cupa, putem spune că ne-a ajutat. Dacă nu, vom spune că nu” – Sergiu Stancu, antrenor Arcada Galați.

Internaționalul român Marian Bala spune că lupta pentru Cupa României e mereu specială, pentru că din doar două meciuri poți câștiga trofeul.

”Cupa României are special faptul că din doar două meciuri poți câștiga un trofeu și nu ai prea multe șanse. Cred că asta are special. Eu cred că am început să jucăm mai bine decât la startul sezonului. Mai avem lucruri de pus la punct, dar suntem optimiști” – Marian Bala, căpitan Arcada Galați.

Antrenorul Arcadei, Sergiu Stancu, consideră că pe umerii jucătorilor săi e mereu presiune.

”Din punctul meu de vedere, la o competiție precum Cupa României nu există favoriți, clasamentul contează mai puțin, pentru că nu se ține cont de acest lucru. Această presiune e normală, e ceea ce ne dorim să avem și e ceea ce trebuie să facem în continuare” – Sergiu Stancu, antrenor Arcada Galați.

Giuleștenii așteaptă galeria la meciuri

Debutant la un Final Four al Cupei României, tânărul internațional al Rapidului, Carol Kosinski, spune că atuul lor ar putea fi presiunea pusă de public.

”Să sperăm că vine galeria mare a Rapidului. Le mulțumim prietenilor noștri, familiilor și celor care ne susțin” – Carol Kosinski, jucător Rapid.

El crede că sosirea, în vară, a nu mai puțin de 11 jucători noi, a făcut ca omogenizarea să dureze ceva mai mult.

”Aproape toți jucătorii sunt noi. Suntem doar trei de anul trecut. E foarte greu să omogenizezi o echipă în care vin 11-12 jucători noi, relațiile de joc se formează mult mai greu. Secretul nostru e că ne înțelegem foarte bine între noi” – Carol Kosinski, jucător Rapid.