În numele Regelui. Și pentru părul lui Haaland

UEFA bate la uși deschise. Sferturile de finală ale Ligii Campionilor confirmă din plin acest lucru. Startul inedit a reunit echipele cele mai bogate, într-o confruntare financiară perfect echilibrată. Efectele, pe cât de diferite, pe atât de spectaculoase, sunt doar câteva dovezi în plus. Foarte mulți bani, prea puțină diversitate. Liga Campionilor este de fapt, o ligă închisă.



Real Madrid. 1,27 miliarde de euro

Două dintre cele mai scumpe echipe din lume, Manchester City și Real Madrid, ambele cu loturi de peste 1.000.000.000 de euro au oferit un tur epic. La retur, s-au pierdut în mrejele propriului dopaj financiar. Blocajul Realului este relevant. Determinat nu atât de oboseala musculară, cât de uimirea unei victorii nemeritate. Răsfățată în La Liga, dar salvată de loviturile de departajare în Champions League.



City a uimit la rândul său, prin absența lui Haaland din balanța de aproape 500.000 de euro pe săptămână, atât cât reprezinta salariul său pe cinci ani. Dar afacerile merg bine. Vikingul a devenit recent acționar al unei companii producătoare de elastice de păr, care speră să-și dubleze astfel veniturile până la 16 milioane de euro anual, scriu cei de la The Telegraph.



150 de milioane de euro ar fi câștigat City dacă ar fi reeditat succesul de anul trecut, precizează The Sun. Presiunea s-a dovedit a fi prea mare. Chiar dacă evoluează în cea mai rapidă ligă din lume, susține football-observatory.com. Frecvența sprinturilor, media vitezei maxime, frecvența accelerărilor: date clar superioare echipelor din La Liga aflată doar pe locul 10 în Europa. Asta s-a văzut, dar nu a contat. Regele merge mai departe.



Paris Saint Germain. 1,02 miliarde

Istoria încleștării dintre Barcelona și PSG întrece imaginația. Arbitrul venit din lumea a treia a fotbalului european, Istvan Kovacs, a făcut dreptate. Știm bine că echipele din Europa Centrală și de Est nu prea mai au ce căuta la festinul elegant al bogaților din Vest. Așa, arbitrul din România a punctat decisiv în numele diversității irosite a sportului rege. Barca a împietrit stupefiată. Între cartonașele roșii venite de la nord de Dunare și împământenitul misecuvinism de pe Camp Nou.



PSG, aflată în plină reconstrucție și cu proiecții pe termen lung, a triumfat mai devreme decât planificase. Nicio echipă franceză nu a mai câștigat trofeul UCL, de la Olimpique Marseille, în 1993. Teoretic, Franța nu este mai bună decât România la acest capitol. Asta dacă nu luăm în considerare faptul că Steaua, în 1986, era de fapt o echipă națională, camuflată în echipa departamentală.



Bayern Munchen. 929,5 milioane de euro

Dincolo de calificarea meritată a lui Bayern, prețul fixat de UEFA pentru biletele returului cu Arsenal, nu este o surpriză. Dar fanii bavarezi au perfectă dreptate. Între 70 și 150 de euro pentru un bilet e prea mult. Chiar și pentru cei mai consecvenți suporteri de pe stadioanele celei mai mari economii din Europa.



Învinșii de la Arsenal plătesc în Premier League între 80 și aproape 160 de euro pe un bilet. Iar prețul unui abonament ajunge la 2.400 de euro, scrie The Athletic. La Chelsea și Fulham e și mai grav. Pe Stanford Bridge prețul unui bilet urcă până la 280 de euro, în timp ce vecinii lor de cartier plătesc 190 de euro.



Noul regulament financiar al UEFA, Profit and Sustainability Rules, așa numitul PSR, limitează masa salarială a cluburilor la 90% din venituri. Așadar, suporterii vor plăti mai mult. UEFA trebuia sa fie mai sus. Măcar cu 10 euro.



Borussia Dortmund. 463,7 milioane

Borussia a câștigat încleștarea celor mai saraci dintre bogați. Aici, cota de piață pare să fi fost decisivă. Dortmund, 464 de milioane de euro, față de Atletico, 418, conform Transfermarkt. Germanii au câștigat singurul sfert de finală cotat sub 1 miliard de euro, din perspectiva valorii loturilor. Deci nu vom avea o finală între Premier League și Primera Division. Dar asta nu înseamnă ca nu putem avea o finală a Bundesligii.



Așadar, vor fi Bayern vs. Real și PSG vs. Borussia, între 30 martie și 8 mai.



Au trecut 20 de ani de când ultimul club din afara Big Five a câștigat Champions League. A fost FC Porto, în 2004. Nu se va întâmpla din nou prea curând. Și e greu de crezut că se va mai întâmpla vreodată.