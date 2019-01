Locotenenţii lui Dragnea sar la gâtul lui Tudorel Toader: “Să dea amnistie”

„Acum toată lumea aşteaptă ca ministrul Justiţiei, conform promisiunilor noastre şi conform programului de guvernare asumat şi votat, să facă exact ce am stabilit noi şi în CEx, şi în Consiliul Naţional. Cu această ocazie, la dumneavoastră în emisiune, în direct fiind, îi reamintesc domnului ministru al Justiţiei că suntem în urmă şi cu modificarea prin ordonanţă a Codurilor, aşa cum a spus Curtea Constituţională. Noi trebuia să facem chestia asta în decembrie, suntem deja la începutul lui ianuarie”, a spus Codrin Ştefănescu, la B1TV.

La ultimul Comitet Executiv de anul trecut, PSD a decis să treacă prin ordonanţă de urgenţă modificările la Codurile penale. De asemenea, la Consiliul Naţional din 16 decembrie, mai mulţi lideri, în frunte cu Liviu Dragnea, au pledat pentru amnistie şi graţiere.

„Domnule Tudorel Toader, sunteţi obligat ca şi ministru al justiţiei, sa reparaţi toate ororile făcute din 2012 şi pana in prezent in justiţie , împotriva romanilor şi sa eliberaţi de sub şantajul procurorilor DNA si al statului paralel, toti romanii ( fie ei, procurori, judecători , oameni de afaceri , politicieni , jurnalişti sau oameni de rând) si asta nu o puteţi face decât prin amnistie si graţiere. In istorie, domnule ministru au rămas personalităţile care au avut curajul sa îşi asume măsuri drepte (poate pentru unii nepopulare) care au reparat abuzuri , orori ,pentru mii şi mii de romani şi au redat demnităţi , au răzbunat familii distruse , şi au redat încrederea intr-o justiţie corecta, in care oamenii nevinovaţi sa nu mai treacă niciodată prin ce au trecut in aceşti 8 ani. In rest domnule ministru , e plin pământul de oameni care au crezut ca sunt de neînlocuit”, a scris pe Facebook, cu multe greşeli, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, scrie adevarul.ro.