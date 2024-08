Mircea Rusu, eliberat din închisoare! Autorul megasuccesului „Omul bun și pomul copt” a executat un an și jumătate de detenție

Mircea Rusu, cunoscutul solist al anilor ’90 a fost eliberat din închisoare. Cântărețul emblematic a executat un an și jumătate din pedeapsa de trei ani.

Artistul folk a fost condamnat pentru complicitate la delapidare și instigare la delapidare. Acum în vârstă de 68 de ani, cântărețul a ajuns în spatele gratiilor la începutul anului trecut, după ce a fost găsit vinovat pentru implicarea sa într-o serie de infracțiuni financiare comise în timpul mandatului său de primar al localității Band din jud Mureș.

Detaliile condamnării

Mircea Rusu, autorul unor hituri de neuitat precum „Omul bun și pomul copt” și „Iarba verde de acasă”, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru fiecare din cele două capete de acuzare de complicitate la delapidare. Totuși, având în vedere o condamnare anterioară pentru abuz în serviciu, judecătorii au contopit pedepsele, rezultând o sentință totală de trei ani.

Faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut în perioada în care Rusu a ales să se retragă din lumea muzicală și să devină primarul comunei Band, administrând astfel 11 sate din județul Mureș. În acea perioadă, artistul a complotat cu angajați ai primăriei pentru a prejudicia bugetul local cu aproximativ 500.000 de lei. Sumele lipsă au fost descoperite în urma unor controale ANAF, ceea ce a dus la incriminarea sa.

Din topul scenei muzicale la primărie. Se reîntoarce la muzică

Mircea Rusu a fost unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor ’90, lansând hituri care au răsunat la nivel național și au stabilit recorduri impresionante. „Omul bun și pomul copt”, de exemplu, a fost un megasucces, cumpărat cu sume considerabile de Partidul Democrat Liberal (PDL) pentru a fi folosit drept imn electoral. La fel de populară a fost și ”Verde înrourat” ori „Iarba verde de acasă”, care s-a vândut în peste un milion de exemplare.

În mod inexplicabil pentru mulți, Rusu a decis să renunțe la cariera sa muzicală de succes în favoarea unei vieți mai retrase în satul natal, dedicându-se administrației locale. Această decizie avea să-i aducă, însă, necazuri legale care i-au afectat imaginea publică și l-au îndepărtat de fanii săi.

Mircea Baniciu alături de Mircea Rusu

Un nou început pentru tatăl vedetei pop Florian Rus

Acum, după ce a fost eliberat din închisoare, Mircea Rusu se află într-un moment de cotitură. Rămâne de văzut dacă va reveni pe scena muzicală. Cert este că, în ciuda dificultăților prin care a trecut, Rusu rămâne o figură marcantă în peisajul muzical românesc, iar impactul său asupra culturii etno folk din România nu poate fi contestat.

În prezent, fiul său, Florian Rus, domină topurile muzicale cu hituri precum „Partea mea de vină” și „Străzile din București”, continuând astfel tradiția familiei de a influența scena muzicală românească.

Mircea Rusu după eliberarea sa din închisoare: ”Primul drum a fost la mica si ticu”

”Reiau azi salutul meu din ogradă, locul conexiunilor optime cu lumea, cu cerul, cu cântul și cuvântul. Primul drum a fost la mica si ticu. Cu Paula, Gabi si Adi am aprins lumânari si am stat așa cu ei. Am adormit târziu în noapte iar acum trimit spre voi acest semn de bun găsit. Tuturor, sanatate si iubire!”, este mesajul artistului după detenție.