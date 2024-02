Misiunea ONG-ului Asociației Producătorilor Fabricat in RO continuă și în 2024!

Povestea Fabricat in RO a început demult. Chiar înainte să devină oficială. Ne-am născut în România și am consumat produse românești de când ne știm, alegându-le în locul celor importate pentru că le cunoaștem calitatea și toate celelalte proprietăți minunate. Dar la un moment dat am ajuns la concluzia că nu sunt suficient de bine reprezentate pe piață și am decis să facem ceva în numele lor și al tuturor oamenilor talentați care le fabrică. Așa s-a născut platforma Fabricat in RO și, câțiva ani mai târziu, ONG-ul Asociația Producătorilor Fabricat in RO.

Ne-am luat un angajament și facem tot ce ne stă în putință să-l respectăm!

De-a lungul timpului, am descoperit nenumărate motive pentru care produsele românești merită mai multă atenție din partea consumatorilor români, iar activitatea noastră din ultimii ani și rezultatele ei ne-au reconfirmat credințele.

În primul rând, credem că promovarea produselor românești susține producătorii locali și întreprinderile mici și mijlocii, contribuind astfel la creșterea economică a țării. Ne mândrim cu faptul că am făcut cunoscut unul din cei mai mari producători de lapte de măgăriță din țara noastră – Ferma Măgărițelor – și am contribuit la popularizarea beneficiilor consumului de lapte de măgăriță. Multe din articolele concepute de noi au ajuns pe primele poziții în Google și în cele mai apreciate publicații din România.

În al doilea rând, pentru că prețuim nespus de mult tradițiile și cultura locală, particularitățile specifice fiecărei zone din România, căutăm să includem în comunitatea noastră producători de țuica de prune, pâine cu maia și multe alte delicii românești pentru că aceștia sunt de fapt sufletul comerțului românesc.

Credem de asemenea că promovarea produselor românești și încurajarea consumatorilor români pentru a investi mai mult în ele este un lucru pozitiv și din punct de vedere al impactului asupra mediului. Reducerea distanțelor de transport pentru produsele cumpărate ajută la diminuarea amprentei de carbon și a impactului asupra mediului asociat cu transportul internațional.

Nu în ultimul rând, încurajarea consumului de produse românești poate crea un sentiment de patriotism economic, determinându-i pe consumatorii români să susțină pe producătorii autohtoni și să-și îndrepte atenția către bunurile pe care aceștia le fabrică.

Noi ne-am luat un angajament față de comunitatea pe care am alcătuit-o, dar și față de producătorii care urmează să se alăture ei și vom continua cu același avânt ca și până acum și anul acesta.

Astăzi, când românii merg la cumpărături, produsele românești câștigă războiul cu produsele de peste hotare doar în proporție de 40% din cazuri. Dar dacă le promovăm și dacă convingem mai mulți cumpărători că merită să le cumpere, chiar dacă prețul lor este uneori mai mare decât al produselor străine, suntem convinși că acest procent poate crește, așa cum florile cresc atunci când plantezi semințe.

Postările noastre pe rețelele sociale, articolele în presă, pe site-urile producătorilor cu care colaborăm și cele de pe platforma noastră sunt semințe bune care vor sădi în inimile celor care citesc aceste materiale aprecierea pentru produsele românești.

Susține și tu misiunea Asociației Producătorilor Fabricat in RO!

Dacă și tu crezi în produsele românești și vrei să susții activitatea noastră și implicit a producătorilor români, dacă ești angajat, poți direcționa 3.5% din impozitul pe venit completând formularul 230 direct aici. Hai să facem din România țara la care visăm cu toții!