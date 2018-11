Moise Guran: Când Pulanul face planificarea strategică, Jandarmeria merge singură spre desființare

Nefiind nici stelist, nici dinamovist, ani de zile am râs la bancul ăla cu cine bate la meciul Steaua-Dinamo. După 10 august nu mai râd. Dar ideea este că în șase ani de când protestăm în stradă (de la Roșia Montană, da) am privit mai tot timpul cu simpatie jandarmii, pentru că ei chiar ne-au protejat în lungile marșuri pe bulevardele Capitalei, s-au dat la o parte când noi am ocupat inteligent Piața Universității, sau Piața Victoriei, sau alte piețe, că-s oameni și ei și noi, și nici lor nu le plac infractorii și în sufletele lor ne aplaudă pentru că ieșim în stradă ca să strigăm că nu vrem să fim o nație de hoți. Acea Jandarmerie nu mai există. O mână de pesediști a pus mâna pe ea și, în ciuda aparențelor, nu sunt acel tip de pesediști precum Codrin Ștefănescu, care vorbesc fără să înțeleagă exact ce spun, ci-s pesediști de-ai răi și perverși care provoacă lumea ca să aibă motive apoi să o bată.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 28.11.2018, 10:56 | Actualizat: 28.11.2018, 10:56