MOISE GURAN: ”Du-te dracu, măi PSD!”...

Jurnalistul Moise Guran a avut o reacție foarte dură la adresa PSD după ce 77 de deputaţi şi senatori, cei mai mulţi din PSD, vor să promulge „Legea recunoştinţei între generaţii”, care să-i oblige pe români să-şi susţină financiar părinţii.

Iată postare de pe Facebook a lui Moise Guran:

”Povestea aia cu legea care îi va obliga pe copii (sub sancțiune penală) să-și întrețină părinții/bunicii este un exemplu perfect de trolling politic, mai importantă decât proiectul în sine (profund neconstituțional) fiind reacția opoziției.

Să vă reamintesc faptul că PSD a fost votat de 6-700k de pensionari (dintr-un total de 5 milioane), adică de fix telespectatorii celor două tv arondate PSD, care probabil chiar se ceartă cu copiii lor și cărora proiectul respectiv le stimulează alienarea familială, culmea tupeului, sub pretextul tradiției.

A putut PSD să-i convingă pe bunici să-și îndatoreze nepoții? A putut, dar în 2016, nu și în 2019. Va putea să-i convingă și că îi pot băga la pușcărie?

Hm! PSD își forțează ulciorul, fără a sesiza că acesta e deja spart. Pentru că, în realitate acesta e doar un show pentru părinți și bunici abandonați în fața televizoarelor, cărora PSD le spune că el e un copil mai bun decât proprii lor copii, că el ar trebui înfiat iar ceilalți dezmoșteniți și puși fie la plată, fie la răcoare.

Reacția firească a oricărui copil care are grijă de părinții lui, convingându-i în primul rând să lase dracu televizorul ăla, dar reacția firească și a oricărui părinte este: Du-te dracu, măi PSD! Ca să nu zic direct M*ie, că-s părinții de față și ei nu vorbesc așa urât ca noi (sau, cel puțin, nu de față cu noi, copiii lor).”

