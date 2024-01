Motivul incredibil pentru care Fuego își cumpără de fiecare dată, nu una, ci două mașini! Justificarea solistului care are mereu pereche la SUV

Paul Surugiu, alias Fuego este unul din artiștii cu cele mai multe recitaluri și concerte susținute pe an.

A avut ani în care a parcus și un milion de kilometri pe șoselele și drumurile noastre cele de toate zilele, a trecut printr-o grămadă de „aventuri”, din cauza cărora a început să pună accent pe siguranța sa, și încearcă în același timp să își susțină seriozitatea sa profesională. Mai precis face eforturi să ajungă la timp, unde este contractat, iar pentru asta a deprins acest ciudat obicei în accepțiunea multora, să-și cumpere câte o pereche de mașini.

Motivul pentru care Paul Surugiu, Fuego dă banii de fiecare dată, nu una, ci două mașini: ”De 30 ani am 2 mașini”

”Toata viața am avut două mașini. Profesia mea se face pe drumuri. În permanență se poate strica o mașină și rămâi pe drumuri. Eu de 30 ani am 2 mașini si leasing-uri plătesc rate cate 5-6 ani pentru ambele mașini pe societatea mea. Si atunci de cate ori s-a stricat prima mașină si am rămas in pană, ce mă făceam dacă nu aveam a doua mașină? O lună de zile cu ea în service”, este motivul pentru situația a devenit indispensabilă pentru artistul aflat mereu pe drumuri. Aceea de a avea întotdeauna are în garaj două mașini în bună funcționare, mereu gata de drum.