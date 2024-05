Orașul din România care s-a calificat pentru titlul de Capitală Verde Europeană 

Un singur oraș din România s-a calificat pentru titlul de Capitală Verde Europeană, fiind pentru al doilea an consecutiv în care este selectat.

Brașovul este singurul oraș din România care a reușit să se califice în această competiție prestigioasă, alături de alte opt orașe din diverse țări europene, inclusiv Portugalia, Spania, Germania, Austria, Letonia și Polonia.

Orașul Brașov poate deveni Capitala Verde Europeană din acest an

În prima etapă a competiției, un grup de experți va realiza o evaluare detaliată a fiecărui oraș candidat. După această evaluare, finaliștii vor avea oportunitatea de a prezenta un rezumat detaliat al strategiilor și măsurilor pe care le-au adoptat pentru tranziția ecologică în fața unui juriu internațional prezidat de Comisia Europeană.

Brașovul, orașul românesc calificat, are șansa de a deveni Capitală Verde Europeană în acest an. Este pentru al doilea an consecutiv când Brașovul ajunge în această competiție, deși în 2023 nu a reușit să obțină titlul, scrie Antena 3 CNN.

În Brașov există extrem de multe spații verzi

Brașovul este apreciat pentru numeroasele sale spații verzi și parcuri bine întreținute, care oferă locuitorilor și vizitatorilor o oază de relaxare și recreere în mijlocul naturii.