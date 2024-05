Viena vrea să angajeze personal din România. Asistentele, la mare căutare

Wiener Privatklinik din Viena, unde deja lucrează câţiva medici români şi 20 de asistente românce, vrea să mai angajeze asistente din România, a declarat pentru News.ro Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik. ”Lucrează foarte bine, sunt extrem de calificate”, afirmă el, subliniind totodată că mai mult de un sfert dintre pacienţii internaţionali ai spitalului sunt români, cele mai solicitate servicii fiind cele oncologice. De asemenea, spitalul investeşte 70 milioane euro pentru extinderea cu o suprafaţă de 22.000 de metri pătraţi.

De altfel, spitalul a fost inclus pentru al patrulea an consecutiv în clasamentul celor mai bune spitale din lume – World’s Best Hospitals – realizat de publicaţia americană Newsweek în colaborare cu Statista. Ediţia din acest an a clasamentului cuprinde peste 2.400 de spitale din 30 de ţări.

La Wiener Privatklinik lucrează şi câţiva medici români, unii dintre studiind la Universitatea din Viena.

”Personalul nostru este internaţional. Avem şi câţiva medici români, educaţi în Viena, şi avem şi o secţie de asistente din România, sunt români şi în cadrul personalui administrativ. Ne dorim să avem o echipă mixtă internaţională, mai ales să putem depăşi barierele lingvistice”, a precizat reprezentantul Wiener Privatklinik.

Exceptând medicii, spitalul are o echipă formată din 400 de angajaţi.

”Continuăm angajările şi căutăm asistente din România, lucrează foarte bine, sunt extrem de calificate. Avem acum 20 de asistente vorbitoare de limba română. Vrem să ajutăm pacienţii din întreaga lume, inclusiv din România, să aibă acces la cei mai buni medici şi cel mai bun tratament. Suntem aici să-i ghidăm şi să le oferim cel mai potrivit tatament”, a afirmat Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik.

România este ţara din care provin cei mai mulţi pacienţi internaţionali, reprezentând 26% din total. În 2023, la WPK au fost trataţi peste 1.000 de pacienţi români. Cele mai solicitate servicii medicale sunt de oncologie (peste 60% din pacienţi); intervenţii chirurgicale complexe, în specialităţile ortopedie-traumatologie; chirurgie cardiovasculară, chirurgie reconstructivă şi a nervilor periferici, chirurgie pediatrică; consultaţii de second opinion şi pachete check-up.

”Cea mai mare piaţă pentru noi este România, deoarece am investit foarte mult în această piaţă, în marketing, în ultimii zece ani. Şi ţinta noastră principală este piaţa din România, mai ales ca urmare a legăturilor istorice dintre România şi Austria. Apoi, celelalte pieţe de interes pentru nou sunt Bulgaria, Ucraina, Rusia, Serbia, Croaţia. Avem totodată şi pacienţi din Emiratele Arabe Unite”, a declarat Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik, pentru News.ro.

Wiener Privatklinik înregistrează peste 12.000 de internări pe an, iar aproximativ 45% dintre acestea sunt pentru pacienţi internaţionali din peste 20 de ţări, cu precădere Europa Centrală şi de Est.

Acesta a subliniat totodată că Austria beneficiază de acces rapid la medicamente foarte bune.

”Tratamentul, medicamentele devin din ce în ce mai bune. Rata de supravieţuire e din ce în ce mai mare. Să vorbim de exemplu de cancerul la prostată, care este destul de des întâlnit. Acum câţiva ani, de exemplu, era destul de periculos, iar rata de supravieţuire nu era aşa ridicată. Azi, însă, cu noile medicamente, cu noile metode de chirurgie şi cu ajutorul chirurgie robotice, avem chimioterapia, radioterapia,astfel că acum oamenii chiar pot avea o viaţă normală. Dacă este diagnosticat destul de devreme, bărbaţii pot avea o viaţă normală. (…) Cancerul este o boală modernă a stilului nostru de viaţă”, a mai spus acesta.

Conducerea clincii a decis însă să nu deschidă un alt spital în afara Austriei, deoarece este foarte complicat să găsească o echipă medicală cu cea mai înaltă calificare.

”Este foarte complicat să-i aducem în altă locaţie. E mai uşor să aducem pacienţii aici şi să le oferim cel mai bun tratament, cei mai buni medici şi facilităţi de cea mai înaltă calitate. Cu siguranţă, dacă am deschide o clinică în alt loc, calitatea ar scădea. Colaborăm totodată cu Grupul Medical Nord (fostul Provita, n.r.). Avem şi două birouri în Romania, în Timişoara şi Bucureşti, unde pacienţii pot veni şi sta de vorbă în limba română cu reprezentanţii noştri de acolo şi îşi pot face programări la noi, pot afla de exemplu care sunt costurile şi alte informaţii despre deplasare”, a precizat Thomas Peter Ebm.

Wiener Privatklinik are planificate investiţii în valoare de 70 milioane euro pentru extinderea cu o suprafaţă de 22.000 de metri pătraţi, ceea ce va dubla actuala suprafaţă actuală a spitalului.

Wiener Privatklinik (WPK) este unul din cele mai mari spitale private din Austria, listat în clasamentul World’s Best Hospitals patru ani consecutivi (2021-2024). Fondat în 1871 la Viena, spitalul WPK are peste 150 de ani de tradiţie medicală.

Rata de ocupare a spitalului este de 85%.

Spitalul a deschis şi reprezentanţe în România, în Bucureşti (2016) şi în Timişoara (2019).

Spitalul are peste 30 de specialităţi medicale, 10 centre de competenţă, 7 secţii cu 145 de paturi, un bloc operator cu 4 săli de operaţie de ultimă generaţie şi terapie intensivă. Are clinică ambulatorie cu două săli de operaţie pentru angiografii şi intervenţii ce nu necesită internare. Are totodată un centru de sănătate multidisciplinar şi un centru de radiologie dotat cu PET-CT şi medicină nucleară.

Este singurul centru privat de radioterapie din Austria.

Echipa medicală este formată din peste 300 de medici colaboratori, majoritatea austrieci. Mulţi dintre aceştia sunt cercetători ştiinţifici activi, fiind experţi recunoscuţi pe plan internaţional în specialităţile lor. Anul trecut, 18 medici colaboratori ai WPK au fost incluşi în Top 2% cei mai citaţi oameni de ştiinţă din lume, realizat de Universitatea Stanford.