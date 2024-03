Orașul unde o fabrică din România care oferă sute de locuri de muncă. Investiția se ridică la 30 de milioane de euro

O investiție semnificativă de 30 de milioane de euro a fost finalizată recent într-o fabrică din România. Primarul localității unde a fost construită fabrica a confirmat că compania Soceram, specializată în producția de materiale de construcții, a realizat această nouă unitate de producție pentru BCA.

Fabrica ocupă o suprafață de 10 hectare în zona Cojani, Târgu Cărbunești, județul Gorj, unde compania deține terenul încă din 2008. Se estimează că aceasta va fi operațională până la finalul anului.

Această nouă fabrică va genera între 200 și 250 de locuri de muncă în comunitatea locală, conform declarațiilor primarului. Principala sa activitate va fi producția de BCA-uri, materiale esențiale în diverse proiecte de construcții. Este anticipat că fabrica va produce aproximativ 1.500 de metri cubi de BCA pe zi și aproximativ 500.000 de metri cubi pe an.

Primarul orașului Târgul Cărbunești, Dănuț Birău, a declarat pentru Radio Infinit că se așteaptă ca investiția să fie finalizată și producția să înceapă către sfârșitul anului. În plus, a mai menționat că un alt investitor a manifestat interesul de a construi o fabrică pentru componente de mobilier, iar aceasta ar putea începe producția în aproximativ un an sau un an și jumătate.