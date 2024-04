Povestea tinerilor antreprenori Carmen și Alexandru Boangher. Întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare

Întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare! Carmen și Alexandru Boangher au 25, respectiv 26 de ani. S-au cunoscut în urmă cu patru ani. Între timp au devenit parteneri de viață și fondatorii unei afaceri performante în domeniul iluminatului smart minimalist în România, Lyset. Aceștia au creat cu resurse proprii limitate un business de succes, lider în domeniul iluminatului minimalist din țara noastră, bazat pe tehnologie și inovație.

Cum a luat naștere Lyset

Lyset este un brand românesc profitabil, înregistrat la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală). La numai doi ani de la înființare are succes și perspective importante de dezvoltare. Brandul creat de cei doi tineri, Lyset, împlinește în iulie 2024 doi ani de la lansare. În primul an, în cele 6 luni, creatorii Lyset au vândut produse în valoare de 300.000 de lei, iar cifra de afaceri în 2023 a ajuns la 1.198.000 de lei. În această primă parte a anului 2024 produsele Lyset vor fi prezente în două hoteluri din România, unul din București și unul din Poiana Brașov, marcând astfel un început de an cu perspective mari. Și, după cum spun creatorii Lyset, ei au vândut în mai puțin de doi ani 2 kilometri de șină magnetică și nu există nici măcar un metru care să fi fost schimbat în garanție.

Începutul businessului Lyset a pus accent pe iluminatul arhitectural prin sisteme de șină și spoturi. În prezent, compania s-a transformat din revânzător în dezvoltator de produse de iluminat, pentru că cei doi fondatori au intuit o fereastră de oportunitate și au răspuns unei cereri existente pe piața de profil. Iar în noua colecție a Lyset au intrat și corpuri de iluminat minimaliste, pe lângă sistemele deja devenite reper. Pornind de la pasiunea celor doi fondatori pentru simplitate și eleganță, printr-o abordare contemporană, povestea conturată de Carmen și Alexandru Boangher are o componentă importantă de inovație și flexibilitate. Produsele se încadrează în eficiența tehnologică actuală, astfel că oferă compatibilitate cu platformele smart și cu majoritatea aplicațiilor mobile. Experiența premium oferită de fondatorii Lyset oricăror tipuri de clienți, de la arhitecți și designeri de interior, până la cei cu mai puțină experiență în aceste domenii, înseamnă în primul rând consultanță personalizată pentru cele mai bune și subtile soluții de a evidenția un spațiu și a-i conferi personalitate. Alexandru și Carmen sunt prezenți deseori pe șantiere, iar experiența amândurora implică și abilitatea tehnică de montaj.

Pentru amândoi, crearea brandului Lyset și transformarea acestui business într-unul profitabil a venit cu multe provocări. Carmen, studentă la Facultatea de Medicină Dentară, a descoperit că este pasionată de Business și Marketing și a studiat foarte mult pe cont propriu pentru a acumula informații necesare dezvoltării companiei Lyset. A urmat, de asemenea, cursuri de mentorat, scalare de business și un curs de branding. Marile provocări nu au fost să învețe despre partea tehnică a produselor, despre corespondența dintre volți, wați, lumeni, ci despre ce înseamnă propriu-zis o afacere.

„Nu știam mai nimic despre business când am început asta, ulterior am învățat despre Branding, despre Marketing, despre domeniul financiar, despre cât de important este să ai un buget de venituri și cheltuieli, echipă, stocuri și cum pot să fac forecast.”

La rândul său, și Alexandru, Absolvent de Management și foarte pasionat de comerț, afirmă că trecerea de la experiența de revânzători la cea de dezvoltatori de produse de iluminat în domeniul sistemelor moderne minimaliste și la crearea unei afaceri care a devenit lider pe piața românească a însemnat o schimbare foarte mare.

„Lyset ne-a pus la muncă 15-16 ore pe zi la foc continuu. A fost și este un proces continuu de învățare. La început am citit și m-am documentat enorm. De la rapoarte despre spectrul luminii, toate studiile de iluminat și temperaturi de culoare, influența lor asupra spațiilor, diferită de la un spațiu rezidențial la unul de birouri, despre tehnologia din spate, despre cum se proiectează cipul de led, legătura dintre cipuri și drivere, despre ce este indicele de redare al culorii, fizică etc. Orice publicație pe care o găseam, orice informație mi-a fost utilă.” Și toate acestea, în primul rând, pentru a căpăta experiența și expertiza de a asigura un control de calitate foarte strict.

În viitorul apropiat, cei doi își doresc să dezvolte brandul Lyset prin câteva elemente unice în România. În primul rând, ei vor integra curând un configurator, în premieră pe piața românească, ce va fi inclus în platforma de vânzare a produselor Lyset. Și în care clienții vor putea să își structureze singuri sistemul de șină, pe baza formelor pe care le doresc. Acest configurator va genera, de asemenea, un coș de cumpărături cu tot cu accesoriile necesare.

„Suntem singurii din țară și printre puținii din Europa care vor avea acest soft. În plus, ne dorim să introducem în România și produse cu indice anti-orbire UGR cât mai mic, spre zero. Ceea ce este o altă premieră”, spun cei doi.

Parteneri de viață, nu numai de afaceri

Fondatori ai afacerii Lyset, Carmen și Alexandru sunt și parteneri de viață. S-au cunoscut în pandemie, în 2020, pe o aplicație de dating și au simțit imediat că se potrivesc.

„Dorința mea de a construi ceva cât de mic ca afacere proprie s-a transformat în dorința de a construi ceva notabil, ceva care să conteze cu adevărat într-o industrie”, spune Alexandru despre momentul în care a cunoscut-o pe Carmen.

La rândul ei, Carmen recunoaște că întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare și că i-a ajutat nu doar să-și găsească jumătatea, ci și să construiască împreună o afacere românească de succes: „Cunoscându-l pe Alex, am intrat într-un domeniu nou și așa mi-am descoperit veleitățile antreprenoriale. Pe mine m-a fascinat cum poate să schimbe lumina un spațiu și faptul că lucrăm într-o lume a frumosului, a designului. Am intrat în acest domeniu practic molipsindu-mă de la el.”