FoodIntelForum AQUA Carpatica, progres uimitor

FoodIntelForum AQUA Carpatica progresează. Evenimentul este de interes pentru sute de oameni. Este vorba despre conducători de vârf din business, autorități centrale, persoane din mediul academic, care se duelează. Experți din HoReCa și Retail dezbat trendurile, prefigurează profiturile și dezvoltarea constantă în tehnologie și agricultură.

Varujan Pambuccian, Membru în Comisia de Agricultura din Camera Deputaților: „În momentul în care ai trasabilitate foarte clară despre un produs, ai o doza de încredere mult mai mare, lucru acesta se poate realiza prin agricultura de precizie și poate fi expus printr-un QR code care te duce pe un site și vezi toata istoria produsului sau pe diverși algoritmi să creezi un simbol de încredere care spune despre valoarea produsului.”

Indra Mihăilă, Corporate Affairs Lead PepsiCo: „Cred că suntem un exemplu bun de colaborare între companie mare și producători locali, care se uită pe termen mediu și lung la ce volume avem nevoie pentru producția noastră și contractăm aceste volume oferind stabilitate și încredere că vom avea anumite cantități de cartofi necesari special pentru chipsurile. Susținem producători când vina vorba de inovație, instrumente agricole și avem un parteneriat prin care putem oferi posibilități de finanțare.”

Adrian Chesnoiu, Președintele Comisie de Agricultură: „Specificitatea locală și regională a fost aspectul asupra căruia am stăruit întoate conferințele și la toate întâlnirile la care am participat, în toate negocierile purtate cu CE atât când eram la AFIR, cât și când eram la Ministerul Agriculturii și acum în calitatea pe care o dețin la Camera Deputaților specificul național este cheia de boltă a tot ceea ce înseamnă organizarea UE pe viitor. Dacă UE și decidenții la nicvel european își imaginează că în 2050 toate statele UE vor avea deasupra un capac de sticlă, unde vor respira aer curat și vom mânca lăcuste se înșală amarnic, trebuie să ținem cont de specificul național, să dăm plus valoare produselor noastre obținute local, să ne uităm cu mai mare atenție la tot ceea ce înseamnă industria și să ne întărim la nivelul producătorilor locali.”

Adrian Ariciu, CEO Metro: „Dincolo de trendurile din HoReCa, de la Inteligența Artificială, bucătării virtuale sau sustenabilitate șiresponsabilitate socială, există și provocări, printre care menționez: deficitul de personal calificat care migrează spre alte industrii, costurile în creștere (produsele pentru HoReCa comercializate de Metro sunt în deflație în momentul de față), reglementările stricte și dependența de sezon.”