Cele mai faimoase băi termale istorice din România, transformate în muzeu

Cele mai faimoase băi termale istorice din România, aflate în Băile Herculane, au fost transformate într-un muzeu de un localnic, după ce nimeni nu a valorificat potențialul lor uriaș.

În inima Stațiunii Băile Herculane se găsesc Băile Apollo, un tezaur istoric din perioada romană de pe teritoriul României. Supranumită odinioară perla Banatului Montan, această stațiune are o istorie de aproape două milenii, datând din vremea împăratului Traian.

Băile termale Apollo au fost neglijate și uitate

Până de curând, Băile Apollo au fost neglijate și uitate. Însă, Iancu Dumitru, un fost ospătar pasionat de istorie și artă, a avut viziunea de a transforma aceste ruine într-un muzeu atractiv pentru turiști. Având o mică afacere de suveniruri în fața clădirii istorice, Dumitru a cerut permisiunea proprietarului pentru a curăța și amenaja situl.

„Am realizat că aici este ceva special. Istoria fabuloasă a acestor locuri atrage mulți turiști! Cea mai mare satisfacție este mulțumirea oamenilor care vin și vizitează. Am investit nu doar bani, ci și pasiune și dăruire în acest proiect”, a declarat Iancu Dumitru.

După obținerea permisiunii, el a investit câteva zeci de mii de euro pentru a curăța și amenaja băile, fără a efectua restaurări majore.

„Nu am făcut lucrări de construcții, doar am curățat și amenajat clădirea. Nici măcar o vopsea nu am dat, pentru că nu am vrut să stric nimic. Nu am vrut să pierd farmecul original,” a explicat Iancu.

Astăzi, Băile Apollo sunt deschise vizitatorilor, oferind o incursiune fascinantă în trecut. Din cele 28 de băi, unele sunt dedicate unor personalități marcante, cum ar fi Mihai Eminescu și Nicolae Ceaușescu , potrivit ziare.com.