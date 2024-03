Prințesa de Wales are cancer. „Devin mai puternică în fiecare zi”

Prințesa de Wales are cancer. Catherine, Prințesa de Wales, a dezvăluit într-un video postat pe rețelele de socializare, că a fost diagnosticată cu cancer și se află în „stadiile incipiente” ale tratamentului. Vestea a venit la două luni după ce ea s-a îndepărtat temporar de viața publică, după ceea ce Palatul Kensington a spus la acea vreme că a fost o intervenție chirurgicală pentru o afecțiune abdominală non-canceroasă.

„Am vrut să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, personal, pentru toate mesajele minunate de susținere și pentru înțelegerea voastră în timp ce mă recuperez după operație. Au fost câteva luni incredibil de grele pentru întreaga noastră familie, dar am avut parte de o echipă medicală fantastică, care a avut mare grijă de mine, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare. În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la momentul respectiv, se credea că afecțiunea mea nu era canceroasă. Operația a fost un succes. Cu toate acestea, testele efectuate după operație au arătat că era prezent un cancer. Prin urmare, echipa mea medicală m-a sfătuit să urmez o cură de chimioterapie preventivă, iar acum mă aflu în primele etape ale acestui tratament.



Acest lucru a fost, desigur, un șoc imens, iar eu și William am făcut tot ce am putut pentru a procesa și gestiona acest lucru în mod privat, de dragul tinerei noastre familii. După cum vă puteți imagina, acest lucru a necesitat timp. Mi-a luat timp să mă recuperez după o intervenție chirurgicală majoră pentru a putea începe tratamentul. Dar, cel mai important, ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod adecvat pentru ei și să îi asigurăm că voi fi bine.

Așa cum le-am spus, sunt bine și devin mai puternică în fiecare zi, concentrându-mă asupra lucrurilor care mă vor ajuta să mă vindec, în mintea, corpul și spiritul meu. Faptul că îl am pe William alături de mine este, de asemenea, o mare sursă de confort și de reasigurare. La fel ca și dragostea, sprijinul și bunătatea pe care mi le-ați arătat atât de mulți dintre voi. Înseamnă mult pentru amândoi. Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate, în timp ce eu îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment de bucurie profundă și aștept cu nerăbdare să mă întorc atunci când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă.



În acest moment, mă gândesc, de asemenea, la toți cei ale căror vieți au fost afectate de cancer. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri”, a spus prințesa.