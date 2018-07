Procurorul lui Dragnea, anchetat disciplinar pentru că s-a certat cu Tudorel Toader

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a stabili dacă Alexandra Lăncrănjan “a ştirbit prestigiul Justiţiei”.

Procuroarea Alexandra Lăncrănjan este cea care instrumentează dosarul Tel Drum în care liderul PSD Liviu Dragnea este anchetat penal pentru 5 infracţiuni: două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Contactată telefonic, procuroarea a refuzat să facă comentarii.

Dacă va fi sancționată disciplinar, procuroarea nu va mai putea rămâne în DNA și nu se va mai ocupă de dosarul lui Liviu Dragnea.

Lăncrăjan a reacționat, în această noapte, după ce Tudorel Toader a scris, în această seară, tot pe Facebook, că “abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania”.

“Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cand nu mai poti sa faci asta…

Spre exemplu, in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu.”