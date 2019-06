PSD-ALDE a promis kilometri mulți de AUTOSTRADĂ. Câți vor fi gata?

Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri risca sa nu poata inaugura, in acest an, nici macar un sfert din cei 180 de kilometri de autostrada promisi.

De fapt, la inceputul lui 2019, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, anunta ca in acest an s-ar putea inaugura cel mult 118 kilometri de autostrada.

Dar pentru ca se apropia campania electorala dinaintea alegerilor europarlamentare, dupa numai cateva zile, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE), a promis ca, de fapt, in tara noastra se vor construi, in acest an, nu 118, ci 180 de km de autostrada!

Peste noapte, cei mai multi dintre politicienii din coalitia PSD-ALDE au inceput sa sustina declaratia lui Tariceanu.

Initial, CNAIR a precizat pentru Ziare.com ca a luat act de respectivele declaratii ale politicienilor, dar ca nu detine suficiente informatii pentru a se si pronunta asupra lor. Ulterior, insa, oficiali ai institutiei au sustinut ca noul obiectiv este, intr-adevar, finalizarea a 180 de kilometri de autostrada in 2019.

Problema este ca promisiunile respective nu s-au bazat pe o evaluare riguroasa a situatiei din teren, ci au fost pur electorale. Asa se face ca – desi a trecut deja jumatate din acest an – CNAIR n-a inaugurat inca niciun metru din autostrazile promise. Iar la cum stau lucrurile pe santiere, risca sa nu reuseasca sa dea in folosinta nici macar un sfert din ce a promis!

