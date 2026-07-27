Publicat la 27.07.2026, 18:01:00

Bursa de Valori București (BVB) începe săptămâna cu dreptul. Sunt creșteri importante pe toți indicii, dar încă nu au fost recuperate toate pierderile de vineri, 24 iulie. Astăzi indicepe principal al bursei, BET, a crezut cu 0,37%, după ce vineri apierdut 0,83%. Toți indicii sunt pe plus, în condițiile unei lichidităși reduse.