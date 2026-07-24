Publicat la 24.07.2026, 18:30:00

Introducere

Săptămâna 20-24 iulie a adus o consolidare pozitivă pe piața de capital din București, cu o performanță solidă a indicelui principal BET. Volumul total tranzacționat a fost de 133,1 milioane de acțiuni, ușor sub nivelul din săptămâna anterioară (137,4 milioane), reflectând totuși un interes constant al investitorilor pentru titlurile cotate la BVB.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Bursa de Valori București (BVB) 88.00 RON +15.49% +28.43% Romgaz (SNG) 18.58 RON +14.13% +1.83% Electrica (EL) 49.70 RON +10.81% -0.11% Digi Communications (DIGI) 63.90 RON +5.27% -2.24% Prime Kapital (STK) 62.00 RON +4.20% +0.00%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Fondul Proprietatea (FP) 0.59 RON -5.00% +0.16% Conpet (COTE) 78.00 RON -2.01% +4.47% Purcari Wineries (WINE) 19.80 RON -1.49% +1.27% MedLife (M) 12.06 RON -1.47% +1.33% Teraplast (TRP) 0.44 RON -1.12% -1.54%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.25 RON 89.66M acțiuni +0.08% Fondul Proprietatea (FP) 0.59 RON 21.00M acțiuni -5.00% Romgaz (SNG) 18.58 RON 6.35M acțiuni +14.13% Teraplast (TRP) 0.44 RON 4.19M acțiuni -1.12% Transelectrica (TRANSI) 0.67 RON 3.42M acțiuni +3.06%

Tendința dominantă a fost o apreciere pe segmentul energetic, în contextul reglementărilor pieței și perspectivelor asupra sectorului. Trei din primele patru titluri câștigătoare provin din sectorul de utilitati și telecomunicații, sugerând un shift al preferințelor investitorilor către companii cu cash flow-uri stabile și dividend-yielding.

Câștigători saptămânii

Pe primul loc se clasează acțiunile BVB, operatorul bursei, cu un avans spectaculos de 15,49%, atingând valoarea de 88,00 RON. Această creștere semnificativă sugerează optimism privind rezultatele financiare și volumele de tranzacționare. Romgaz (SNG) a urmat cu +14,13% la 18,58 RON, beneficiind de aprecierea gazelor naturale și perspectivelor pe termen lung. Electrica (EL) a avansat cu 10,81% la 49,70 RON, consolidând poziția sa pe segmentul energetic. Digi Communications (+5,27%) și Prime Kapital (+4,20%) au completat top-ul, cu performanțe mai moderate dar constante.

Pierzători saptămânii

Fondul Proprietatea a fost cel mai mare perdant, cu o corecție de 5,00%, stabilizând-se la 0,59 RON. Conpet (-2,01%), Purcari Wineries (-1,49%), MedLife (-1,47%) și Teraplast (-1,12%) au înregistrat scăderi mai mici, tipice unei piețe echilibrate. Aceste corecții par a fi ajustări de portofoliu în loc de presiuni fundamentale semnificative.

Date preluate de pe Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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