BVB în săptămâna 21-25 septembrie 2026: MedLife și Hidroelectrica în frunte, Aquila și SNN în declin

Publicat la 25.09.2026, 18:30:56

Introducere

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 21-25 septembrie 2026 cu semne mixte, pe fondul unui volum de tranzacții ușor crescut. Investitorii au preferat titlurile din sectorul sanitar și energetic, în timp ce companiile din alte domenii au înregistrat corecții semnificative. Volatilitatea persistă pe piața de capital românească, iar selectivitatea investitorilor rămâne marcanta.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută MedLife (M) 10.34 RON +3.40% -5.01% Hidroelectrica (H2O) 181.20 RON +2.26% +4.52% BRD Groupe Société Générale (BRD) 30.75 RON +1.99% -4.62% Digi Communications (DIGI) 53.50 RON +0.94% -4.51% Prime Kapital (STK) 60.50 RON +0.83% —

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Aquila Part Prod Com (AQ) 1.57 RON -13.26% +5.91% Nuclearelectrica (SNN) 52.90 RON -4.34% -5.29% Teraplast (TRP) 0.37 RON -3.64% +0.76% Bursa de Valori București (BVB) 69.40 RON -2.80% -2.44% Transelectrica (TRANSI) 0.66 RON -2.38% -0.58%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.17 RON 46.11M acțiuni -0.34% Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON 7.10M acțiuni -1.00% Teraplast (TRP) 0.37 RON 5.96M acțiuni -3.64% Romgaz (SNG) 15.40 RON 3.60M acțiuni +0.52% Aquila Part Prod Com (AQ) 1.57 RON 3.11M acțiuni -13.26%

Volumul total tranzacționat a crescut marginal la 73,5 milioane de acțiuni, cu 1 milion mai mult decât săptămâna precedentă, sugerând o ușoară consolidare a interesului pieței. Aceasta vine în contextul unei săptămâni agitate pentru titlurile blue-chip și mid-cap ale bursei românești.

Câștigători: MedLife și Hidroelectrica în avangardă

Sectorul sanitar și cel energetic au dominat performance-ul pozitiv al bursei. MedLife a condus top-ul cu o apreciere de 3,40%, atingând 10,34 RON, consolidând poziția sa de lider în healthcare românesc. Hidroelectrica a urmat cu o creștere de 2,26% la 181,20 RON, beneficiind de apetitul investitorilor pentru active din energie regenerabilă. BRD Groupe Société Générale a avansat 1,99% până la 30,75 RON, reflectând stabilitate în sectorul bancar. Digi Communications și Prime Kapital au completat top-5 cu creșteri mai modeste, de 0,94% și respectiv 0,83%.

Pierzători: Aquila și Nuclearelectrica sub presiune

Scăderi semnificative au afectat o serie de titluri. Aquila Part Prod Com a înregistrat cea mai puternică corecție, cu minus 13,26% la 1,57 RON, marcând volatilitate extremă. Nuclearelectrica a cedat 4,34% la 52,90 RON, contrastând cu performanța altor acțiuni din energia. Teraplast, Bursa de Valori București și Transelectrica au completat lista, cu declinuri între 2,38% și 3,64%. Aceste mișcări sugerează realocări de portofoliu și selectivitate sporită a investitorilor.