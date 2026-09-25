O gură de oxigen pentru Bursa de la București înaintea verdictului S&P. BET crește, dar investitorii rămân prudenți

Publicat la 25.09.2026, 18:01:28

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Bursa de Valori București (BVB) încearcă să recupereze vineri o parte din pierderile acumulate în ultimele ședințe. Indicele BET crește cu 1,3%, după ce joi a pierdut 1,16%. Revenirea are loc însă într-o piață în care investitorii rămân prudenți, în așteptarea verdictului Standard & Poor’s privind ratingul suveran al României. Ședința de vineri vine după o corecție importantă joi. BET a coborât cu 1,16%, până la 31.314,93 puncte, într-o ședință în care valoarea totală a tranzacțiilor a fost de aproximativ 150 de milioane de lei. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost Banca Transilvania, Electrica și Romgaz. Titlurile Băncii Transilvania au generat schimburi de 25,47 milioane de lei, Electrica 22,44 milioane de lei, iar Romgaz aproape 22 de milioane de lei. Pentru piața românească, revenirea de vineri vine după o perioadă caracterizată de volatilitate ridicată. În săptămâna precedentă, mai multe acțiuni importante au înregistrat corecții consistente, între care One United Properties, Transgaz, BRD, MedLife și Nuclearelectrica.

S&P ține piața în tensiune În centrul atenției investitorilor rămâne evaluarea făcută de Standard & Poor’s. România a început joi discuțiile cu agenția americană, care urmează să își anunțe decizia privind ratingul suveran pe 2 octombrie. România are în prezent ratingul BBB-, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investment grade, iar o eventuală retrogradare cu o treaptă ar scoate țara din această categorie. Presiunea asupra piețelor vine și din incertitudinea politică, într-un moment în care agențiile de rating urmăresc capacitatea României de a continua consolidarea fiscală. Fitch a avertizat recent că prelungirea crizei politice ridică întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea de implementare a măsurilor necesare. BET încearcă să recupereze pierderile Revenirea de vineri nu șterge însă corecțiile din ultimele ședințe.

Luni, BET a pierdut 2,59%, marți a recuperat 0,72%, iar miercuri a coborât din nou. Joi, declinul a fost de 1,16%, înainte ca indicele să revină pe plus vineri. Datele oficiale ale BVB arată astfel o piață în care schimbările de direcție au devenit frecvente. În aceste condiții, avansul de vineri poate fi privit ca o recuperare după scăderile recente, fără ca evoluția unei singure ședințe să indice o schimbare clară de trend. Investitorii așteaptă verdictul de pe 2 octombrie Miza următoarelor zile este evaluarea S&P. Agenția trebuie să decidă dacă menține ratingul României și perspectiva negativă sau dacă modifică evaluarea. Pentru piețele financiare, decizia vine într-un moment sensibil. România încearcă să demonstreze că măsurile de consolidare fiscală adoptate până acum pot reduce deficitul și că această traiectorie poate fi continuată și în 2027. S&P estimează că economia României va stagna în 2026, înaintea unei reveniri la creștere în 2027. Până la verdict, Bursa de la București rămâne prinsă între două forțe: încercarea de recuperare după corecțiile recente și prudența investitorilor înaintea unei decizii care poate avea implicații asupra percepției de risc a României. Pentru moment, BET respiră. Dar piața încă așteaptă răspunsul de la S&P.