Ce urmărim săptămâna viitoare: Eurostat — flash CPI Eurozonă, septembrie 2026 și NFP — raportul locurilor de muncă din SUA, septembrie 2026

Publicat la 25.09.2026, 11:01:05

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Ultima săptămână din septembrie și primele zile din octombrie aduc două cifre care pot schimba tonul piețelor pentru tot restul trimestrului. Nu e o săptămână aglomerată cu zeci de rapoarte minore. E tocmai invers: puține evenimente, dar dintre acelea care contează cu adevărat. Miercuri, 30 septembrie - Flash CPI Eurozonă, septembrie 2026 Eurostat publică miercuri estimarea preliminară a inflației din zona euro pentru septembrie. E primul număr pe care îl vedem din datele de preț ale lunii și, de obicei, cel care mișcă piața - nu revizuirile ulterioare, mai rafinate, ci tocmai această primă cifră, brută și proaspătă. BCE se uită la ea cu atenție maximă, pentru că reuniunea consiliului guvernatorilor se apropie și orice surpriză față de așteptări poate înclina balanța între o nouă reducere a dobânzii sau o pauză. Dacă inflația continuă să coboare spre ținta de 2%, argumentul pentru o tăiere suplimentară de dobândă devine mai greu de combătut. Dacă prețurile se dovedesc mai persistente decât se anticipează, conversația din interiorul BCE se complică. Pentru România, legătura e directă: dobânzile din zona euro influențează costul finanțării externe, cursul euro-leu și, prin efecte de contagiune, și apetitul investitorilor față de active din Europa Centrală și de Est. Nu trăim într-o bulă izolată față de Frankfurt.

Contextul din acest an adaugă un strat în plus de tensiune. Economia germană a dat semnale mixte, cererea internă din zona euro a fost mai slabă decât se spera, iar BCE a trebuit să calibreze cu grijă fiecare mesaj public. O inflație surprinzător de mică ar putea fi interpretată ca semn că economia încetinește mai mult decât e confortabil. Una surprinzător de mare ridică spectrul stagflației, scenariul pe care băncile centrale îl detestă cel mai tare. Ambele variante au consecințe pentru obligațiunile suverane românești și pentru cursul de schimb. Vineri, 2 octombrie - Nonfarm Payrolls SUA, septembrie 2026 Vineri vine raportul locurilor de muncă din Statele Unite pentru septembrie, cunoscut generic drept NFP. E greu de supraestimat cât de mult contează acest număr. Lunar, în prima vineri din lună, piețele financiare din toată lumea își țin respirația câteva minute, până când datele apar pe ecrane. Cursuri valutare, randamente la obligațiuni, aur, petrol, indici bursieri, toate reacționează în secunde. NFP măsoară câte locuri de muncă s-au creat în afara sectorului agricol în luna anterioară. E un proxy pentru sănătatea economiei americane și, implicit, un semnal către Fed despre ce ar trebui să facă cu dobânzile. Dacă economia creează locuri de muncă robust, Fed are mai puțin motiv să taie dobânzile agresiv. Dacă cifrele dezamăgesc, presiunea pentru relaxare monetară crește imediat.

Anul acesta, raportul vine într-un moment de incertitudine reală despre direcția economiei americane. Există voci care vorbesc despre o răcire graduală și controlată a pieței muncii, altele care semnalează că dezechilibrele acumulate ar putea produce o corecție mai bruscă. Fed însuși a fost mai ambiguu decât de obicei în comunicare, ceea ce înseamnă că datele concrete contează acum mai mult decât oricând pentru a clarifica tabloul. Pentru un investitor român cu expunere pe acțiuni americane sau pe fonduri de obligațiuni denominate în dolari, vineri e o zi de ținut ochii pe ecran. Dar și fără portofolii exotice, efectele NFP ajung la noi: un dolar mai puternic sau mai slab față de euro se reflectă în prețurile importurilor, în costul energiei și în sentimentul general al piețelor europene cu care suntem sincronizați. Există un detaliu pe care mulți îl ignoră: nu contează doar numărul titular de locuri de muncă, ci și rata șomajului și dinamica salariilor. Uneori un NFP solid e anulat de salarii mai mici decât se anticipase, sau de o rată a șomajului care urcă din motive tehnice. Piața citește toate cele trei cifre simultan, iar reacția poate fi contraintuitivă față de titlul principal. Două evenimente, două zile, patru zile distanță între ele. Dar împreună schițează un tablou despre cât de sincronizat sau dezalibrat e ciclul economic de pe cele două maluri ale Atlanticului. Dacă inflația europeană surprinde în jos și locurile de muncă americane dezamăgesc, avem o săptămână care pune presiune pe dobânzi pretutindeni și care poate schimba rapid calcule despre investiții, credite și cursuri de schimb. Dacă cifrele vin în linie cu așteptările, piețele respiră ușurate și trec mai departe. Săptămâna viitoare, răspunsul e al datelor.