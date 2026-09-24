Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2770 lei, franc la 5.6067 lei

Publicat la 25.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat joi, 24 septembrie 2026, un curs de 5,2770 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de miercuri cu 0,0018 lei. Aprecierea este modestă, dar pentru cel care economisește în euro sau urmărește un credit în moneda europeană, direcția contează: leul câștigă teren pe termen scurt, chiar dacă pe o săptămână de lucru euro rămâne mai scump cu 0,25%. Cel care a cumpărat valută acum șapte zile lucrătoare plătește astăzi un preț ceva mai mare, ceea ce înseamnă că temporizarea a contat.

Dolarul american se tranzacționează la 4,6395 lei, iar francul elvețian la 5,6067 lei, ambele cursuri reflectând dinamica internațională a monedelor în raport cu leul. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, o constantă care amintește de statutul său de activ refugiu în perioadele de incertitudine pe piețele europene. Diferența dintre cursul dolar și cel franc, de aproape un leu, ilustrează presiunea structurală pe care piețele o pun în continuare pe moneda elvețiană.

La Bursa de Valori București datele detaliate privind cele mai mari creșteri și scăderi ale zilei nu sunt disponibile la această oră. Piața locală de capital a navigat în ultimele săptămâni într-un mediu marcat de incertitudine privind politica fiscală și de așteptări mixte legate de evoluția dobânzilor în zona euro, factori care au temperat apetitul investitorilor pentru risc. Mișcările individuale ale emițătilor rămân, în acest context, influențate mai degrabă de știri corporative punctuale decât de un sentiment general de piață.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2545 5.2644 5.2745 5.2844 5.2770 16 sept. 17 sept. 18 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept.

Data EUR USD CHF mie., 16 sept. 5.2637 4.5611 5.5683 joi, 17 sept. 5.2601 ▼ 4.5844 5.5504 vin., 18 sept. 5.2644 ▲ 4.5839 5.5564 lun., 21 sept. 5.2649 4.5867 5.5728 mar., 22 sept. 5.2647 4.5934 5.6085 mie., 23 sept. 5.2788 ▲ 4.6265 5.6205 joi, 24 sept. ★ 5.2770 ▼ 4.6395 5.6067 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Date BVB indisponibile pentru această perioadă.

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